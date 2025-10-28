Gros coup dur pour Xabi Alonso après le Clasico Real – Barça

Au lendemain de sa victoire face au Barça dans le premier Clasico de la saison 2025-2026, le Real Madrid a annoncé une mauvaise nouvelle concernant un cadre de Xabi Alonso.

Real Madrid : Après le Clasico, Dani Carvajal retourne à l’infirmerie

À peine de retour pour le Clasico, Dani Carvajal retourne à l’infirmerie. Le capitaine du Real Madrid va être absent plusieurs mois. Entré en jeu à la 70e minute du match et parfaitement dans le ton de la rencontre, s’accrochant notamment avec Lamine Yamal en fin de rencontre, le latéral droit de 33 ans revenait tout juste d’une blessure musculaire lors du Clasico, mais hélas, le numéro 2 madrilène va de nouveau être absent pour une durée importante. En effet, selon un communiqué médical publié par la Maison-Blanche, Dani Carvajal soufre d’un nouveau problème au genou.

« Après les examens réalisés par les services médicaux du Real Madrid, notre capitaine Dani Carvajal a été diagnostiqué avec la présence d’un corps étranger dans le genou droit. Carvajal va subir une arthroscopie », a annoncé le club de Kylian Mbappé, ce lundi. Selon le journaliste Arancha Rodriguez de la Cope, Dani Carvajal ne rejouera plus en 2025 puisqu’il sera absent deux à trois mois à la suite de cette opération.

Un coup dur pour le Real Madrid et l’Espagnol qui revient déjà cette saison d’une rupture des ligaments croisés. Pour Xabi Alonso, il restera l’option Trent Alexander-Arnold qui n’a pas joué lors du Clasico, mais a totalement récupéré de sa blessure. Sinon, Fede Valverde est une option plus que fiable comme il l’a encore démontré lors des derniers matchs.