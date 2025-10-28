PSG Mercato : La Juventus torpille les plans de Luis Campos

La Juventus Turin pourrait bien compromettre les plans du PSG pour le prochain mercato hivernal. Le club italien serait notamment très actif sur une piste de Luis Campos, conseiller sportif du club parisien.

Mercato : Un crack français prêt à snober le PSG pour la Juve ?

Quelques mois après avoir récupéré gratuitement Jonathan David, la Juventus Turin pourrait frapper un autre joli coup dans les rangs de Lille LOSC. Véritable sensation de Ligue 1, Ayyoub Bouaddi ne manque pas de sollicitations. Si le PSG est intéressé, la Vieille Dame n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

En effet, selon les informations de l’Insider Ekrem Konur, les Biaconerri aimeraient s’offrir le défenseur central lillois. Âgé de 18 ans, le natif de Senlis, dont le contrat court jusqu’en juin 2027 avec les Dogues, aurait d’ailleurs été supervisé par des recruteurs turinois. À l’instar d’autres clubs européens plus huppés que le LOSC.

« Les recruteurs de la Juventus ont assisté aux matchs de Lille ces dernières semaines pour surveiller le milieu de terrain de 18 ans Ayyoub Bouaddi. Le Paris SG, Arsenal et Dortmund gardent également un œil attentif sur le talent français », écrit le spécialiste mercato sur son compte Twitter.

🚨🆕 #Lille 🇫🇷 #Juventus

Juventus scouts have been attending Lille matches in recent weeks to monitor 18-year-old midfielder Ayyoub Bouaddi.



📌 PSG, Arsenal, and Dortmund are also keeping close tabs on the French talent. pic.twitter.com/yP1VxY03ix — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 27, 2025

De belles destinations en perspective pour l’international Espoirs français qui commence à s’imposer de manière confortable cette saison. Le milieu de 18 ans a en effet disputé les neuf matchs de Lille en Ligue 1, dont huit en tant que titulaire. Preuve que le coach nordiste Bruno Genesio le considère comme un élément important de son équipe.

C’est probablement l’avis du président lillois Olivier Létang, lequel a tout intérêt à prolonger son talent qui arrivera à un an de la fin son contrat en juin prochain. Le LOSC devra se méfier, car son protégé entrera dans sa dernière année de contrat l’été prochain. De quoi rendre un départ inéluctable ? Affaire à suivre…