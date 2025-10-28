FC Nantes : Grosse inquiétude avant l’AS Monaco !

Les voyants sont au rouge pour le FC Nantes avant la réception de l’AS Monaco en Ligue 1. Le technicien nantais, Luis Castro sera privé de certains cadres.

FC Nantes : Pluie de forfaits avant l’AS Monaco

Après sa victoire arrachée au Paris FC (2-1), le FC Nantes n’a pas le temps de souffler. Mercredi 29 octobre, les Canaris accueilleront Monaco pour la 10e journée de Ligue 1. Le tacticien du FCN, Luis Castro devra encore composer sans Mayckel Lahdo, toujours gêné par une luxation à l’épaule, et sans Johann Lepenant, touché au péroné à Toulouse. « Il y a 98 % de chances qu’il ne soit pas là sur les deux prochains matches », a précisé l’entraîneur.

Francis Coquelin, lui, se rétablit doucement. Pas encore à 100 %, le milieu reste incertain pour cette affiche face aux Monégasques. Le coach nantais pourrait aussi se passer du milieu offensif coréen, Hong. Ce dernier souffre d’une petite douleur musculaire. Il est incertain pour cette affiche face à l’AS Monaco. Ce sont de terribles coups durs pour les Canaris.

Le FC Nantes, 13e du classement, veut confirmer sa belle dynamique. Mais l’effectif est décimé, et Luis Castro devra encore bricoler son milieu avant de défier le 6e de Ligue 1. Les Nantais doivent montrer un nouveau visage pour ne pas sombrer à domicile.