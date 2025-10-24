Mercato FC Nantes : Luis Castro vise un buteur de Dunkerque !

Le tacticien du FC Nantes, Luis Castro a identifié une pépite en Ligue 2 pour le mercato hivernal. Un autre club français joue les trouble-fêtes.

Mercato FC Nantes : Un crack de Dunkerque attendu au FCN cet hiver ?

Après 8 journées de Ligue 1, le FC Nantes cherche une deuxième victoire pour s’éloigner de la zone rouge. Les Canaris traversent une période difficile. Les attaquants n’arrivent pas à marquer des buts et le club s’enfonce dans la crise. Le tacticien du FCN, Luis Castro ne sait plus quoi faire et repositionne même des défenseurs en attaque. Le Portugais réclame donc des renforts pour stopper l’hémorragie.

Ces derniers jours, certains médias indiquent que le président du FC Nantes, Waldemar Kita cible certaines pépites en Pologne pour apporter de vivacité à l’équipe. Et ce n’est pas tout. Une pépite de Ligue 2 serait aussi sur la short-list des pensionnaires de la Beaujoire. Selon les indiscrétions, Luis Castro veut un crack de son anicien club, l’USL Dunkerque. Il s’agit d’Enzo Bardeli.

Ce jeune milieu de terrain a la force dans les jambes et apporte beaucoup à son équipe. Ses statistiques sont impressionnantes. Cette saison, il a déjà disputé 9 matches de Ligue 2, a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et offert trois offrandes. Ses dirigeants veulent prolonger son contrat et auraient déjà entamé des négociations avec lui. Mais les deux camps n’ont pas encore trouvé un accord. Le contrat d’Enzo Bardeli prend fin en juin 2026. Il sera donc un joueur libre l’été prochain.

La direction de Dunkerque va ouvrir la porte à son départ cet hiver si un accord de prolongation n’est pas trouvé. Le FC Nantes pourrait frapper ce joli coup. Mais attention, l’ASSE suit aussi la situation du joueur et se positionne pour s’attacher ses services.