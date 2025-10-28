OL : Pluie de forfaits avant le Paris FC !

Pour affronter le Paris FC en Ligue 1, le tacticien de l’OL, Paulo Fonseca devra composer sans trois joueurs importants. Un cadre est de retour.

OL : Trois coups durs avant le Paris FC

L’OL se déplace sur la pelouse du Paris FC ce mercredi pour la 10ᵉ journée de Ligue 1. Les Parisiens veulent s’éloigner du bas du classement, Lyon vise le podium. Les Lyonnais ont enfin retrouvé le goût de la victoire. Dimanche, dans le temps additionnel, ils ont arraché un succès précieux face à Strasbourg (2-1). Soulagement général après deux revers frustrants contre Toulouse (1-2) et Nice (3-2). Ces trois points replacent l’OL à la 4ᵉ place, à seulement deux longueurs du PSG, leader.

Mais les Gones ont perdu des plumes lors de ce choc. Malick Fofana, brillant depuis le début de saison (2 buts), s’est blessé et manquera plusieurs semaines. Sorti sur civière, l’ailier belge rejoint Orel Mangala et Nuamah à l’infirmerie. L’entraîneur, Paulo Fonseca devra faire sans ces trois joueurs pour la rencontre face au Paris FC.

La bonne nouvelle est que le gardien Rémy Descamps, blessé de longue date, revient dans le groupe. L’ancien Nantais se sent bien et pourrait débuter la rencontre. Malgré les absences, l’OL peut compter sur Sulc, meilleur buteur du club (3 buts). Et sur Afonso Moreira, buteur face à Strasbourg, dont le premier but en Ligue 1 a offert trois points libérateurs.