AS Monaco : 6 forfaits confirmés avant le FC Nantes !

L’AS Monaco se rend à Nantes sans plusieurs guerriers. Le technicien de l’ASM, Sébastien Pocognoli devra faire sans six cadres.

AS Monaco : Série de blessés avant le FC Nantes

Le FC Nantes affrontera l’AS Monaco ce mercredi pour la 10e journée de Ligue 1. Les Canaris abordent ce rendez-vous dans la difficulté. Treizièmes du classement, très proches de la zone rouge, ils n’ont remporté que deux matchs sur neuf. Leur récente victoire sur la pelouse du Paris FC (1-2) a toutefois apporté un peu d’air. Mais face à Monaco, c’est un tout autre défi qui les attend.

Sur le Rocher, le vent du changement souffle. Sébastien Pocognoli est le nouvel entraîneur. Pour son premier match, il a vu son équipe accrochée par Angers (1-1). Troisième rencontre consécutive sans victoire en Ligue 1, avant une bouffée d’air face à Tottenham (0-0) en Ligue des Champions, puis un succès contre Toulouse (1-0). L’ASM a repris confiance et pointe désormais à la 6e place.

Mais les blessures continuent de mettre l’équipe en difficulté. Plusieurs cadres vont encore manquer ce choc face au FCN. Six absents confirmés : Hradecky, Vanderson, Dier, Zakaria, Pogba et Lamine Camara. Caio Henrique reste incertain. Dans le but, Philipp Köhn enchaîne les performances solides, deux clean-sheets consécutives, contre Tottenham et Toulouse. Un troisième n’est pas impossible. Ansu Fati, lui, piaffe d’impatience. Trois matchs sans marquer, l’ancien crack du FC Barcelone pourrait faire mal au FC Nantes.