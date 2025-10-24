Mercato AS Monaco : Pocognoli a trouvé son joker !

Les dirigeants de l’AS Monaco ciblent une pépite en Ligue 2 comme joker. Mais le Stade de Reims pose son veto pour le départ de son joueur.

Mercato : Abdul Koné dans le viseur de l’AS Monaco !

L’AS Monaco veut un défenseur central. Le mercato hivernal est encore loin, il n’ouvrira qu’en janvier mais l’ASM peut s’offrir un joker. Le club du Rocher montre des failles en défense à cause de nombreux cadres blessés. Le nouvel entraîneur, Sébastien Pocognoli réclame de renforts. Selon les informations de certains médias français, un nom circule à Monaco. Il s’agit de Abdul Koné, 20 ans. Le jeune joueur est en pleine forme.

Comme pour Kassoum Ouattara venu d’Amiens il y a deux ans, les dirigeants monégasques scrutent la Ligue 2. Koné, formé à Reims, s’y impose cette saison : 8 matchs, 1 but. International U20, il avait peu joué en Ligue 1 la saison passée, freiné par une blessure. Sa valeur est estimée à 1 million d’euros par Tranfertmarkt. Mais l’affaire ne sera pas facile pour les Monégasques.

Les dirigeants du Stade de Reims ne veulent pas le lâcher. Le défenseur est sous contrat jusqu’en 2027, et le club champenois compte sur lui. En attendant, Thiago Scuro et sa cellule de recrutement étudient aussi d’autres options défensives disponibles dans l’Hexagone.