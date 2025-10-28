OM-Angers : Un forfait de dernière minute en défense !

L’OM est déterminé à renouer avec le succès ce mercredi face à Angers. Mais cette mission est mise à rude épreuve par une série de coups durs, dont le forfait inattendu de Leonardo Balerdi.

OM : De Zerbi l’annonce, Leonardo Balerdi forfait face à Angers

Avant de recevoir l’Atalanta Bergame en Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont l’occasion de reprendre confiance au Vélodrome. L’OM affiche un sans-faute sur sa pelouse cette saison. Malgré cela, les Phocéens ne rassurent pas vraiment. Ils restent sur deux défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Le match de ce mercredi soir face à Angers est donc l’occasion de vite se relancer en Championnat. Mais la préparation du match a été perturbé par un forfait de dernière minute : Leonardo Balerdi ne sera pas dans le groupe pour le choc OM-Angers. Le capitaine marseillais souffre d’un « petit problème au mollet », a relativisé De Zerbi en conférence de presse.

L’infirmerie de l’Olympique de Marseille ne désemplit pas

Leonardo Balerdi rejoint une infirmerie déjà bien remplie. Facundo Medina, Amine Gouiri, et Hamed Junior Traoré sont toujours indisponibles. Comme nous le révélions récemment, Geoffrey Kondogbia va lui aussi manquer cette rencontre. Le milieu de terrain n’est pas remis de sa blessure au mollet. Même son de cloche pour Timothy Weah.

De Zerbi devra donc vite trouver des solutions de rechange en vue s’imposer face à Angers. L’entraîneur de l’OM reste même confiant face à toutes ces indisponibilités. « Si vous voyez toutes les équipes qui jouent trois compétitions, tout le monde fait des changements. J’ai la chance d’avoir une équipe forte », a-t-il déclaré.