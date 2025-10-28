Coup dur à l’OM : De Zerbi face à une absence prolongée !

L’OM est dans l’obligation de réagir ce mercredi face à Angers. Mais Roberto De Zerbi est confronté à un effectif décimé par des blessures. Le cas de Geoffrey Kondogbia alourdit le tableau.

OM : De Zerbi encore privé de Geoffrey Kondogbia

Battu par le RC Lens (2-1), l’Olympique de Marseille doit vite se relever. La réception d’Angers ce mercredi soir au Vélodrome sera l’occasion de renouer avec la victoire. Roberto De Zerbi et ses troupes le savent très bien. Il faudra s’imposer à domicile en vue de se relancer dans la course au titre.

Mais pour cette rencontre, l’entraîneur de l’OM se présentera encore avec un effectif miné par des blessures. Facundo Medina et Amine Gouiri, les blessés de longue date, sont déjà forfaits pour ce match. Hamed Junior Traoré se rapproche aussi d’un retour. Sauf que le cas Geoffrey Kondogbia reste inquiétant.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos proche d’un coup incroyable à 40M€

Lire aussi : RC Lens-OM : De Zerbi confirme un retour imminent !

Le milieu de terrain de 32 ans est indisponible depuis le 16 septembre dernier. Son dernier match avec l’OM remonte à la défaite face au Real Madrid (2-1) en Ligue des champions. Sa blessure au mollet l’éloigne des terrains depuis plus d’un mois.

Une convalescence plus longue que prévue

Son retour à la compétition était espéré après la trêve d’octobre. Mais la convalescence de Geoffrey Kondogbia sera plus longue que prévue, indique La Provence. L’ancien cadre de l’Atlético Madrid devrait donc manquer le match de ce mercredi soir.

Lire aussi : Real Madrid – OM : Kylian Mbappé répond cash à Kondogbia !

À voir

OL : Pluie de forfaits avant le Paris FC !

« C’est plus long pour Kondogbia », avait déclaré De Zerbi. Le technicien italien va certainement donner de plus de détails sur ce cas en conférence de presse. En attendant, il reste privé d’un renfort expérimenté dans l’entrejeu.