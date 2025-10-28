Mercato : l’OL vise un buteur en Allemagne

L’OL se retrouve dans l’urgence de recruter de nouvelles gâchettes offensives après la grave blessure de Malick Fofana. Un attaquant français est sur la short-list des dirigeants lyonnais.

Mercato OL : Elye Wahi attendu à Lyon cet hiver ?

L’OL perd Malick Fofana pour plusieurs semaines et manque de buteur. Il faut de nouvelles pépites pour soutenir Martin Satriano en attaque. Pour combler le vide, les dirigeants lyonnais ciblent un attaquant français qui évolue en Allemagne. Il s’agit d’Elye Wahi. Ce dernier traverse une période difficile. En manque d’efficacité depuis plusieurs mois, l’attaquant français pourrait bientôt quitter l’Eintracht Francfort pour retrouver la Ligue 1.

Lire aussi : OL : Pluie de forfaits avant le Paris FC !

Révélé à Montpellier, puis confirmé au RC Lens, Wahi n’a pas su enchaîner à l’OM. Son aventure en Allemagne, censée relancer sa carrière, reste décevante. À Francfort, sa direction ne lui fait plus confiance. Le club veut encore lui laisser une chance, mais si rien ne change d’ici l’hiver, un départ semble inévitable. Avec 9 matchs, un seul but et trois passes décisives cette saison, Wahi déçoit.

À voir

Mercato FC Nantes : Alban Lafont renvoyé à Nantes ?

Lire aussi : INFO Mercato : Un milieu de terrain de l’OL file en National !

Mais en France, il a la cote. Selon Jeunes Footeux, Nice et l’OL suivent attentivement sa situation. Les deux clubs cherchent un buteur, un vrai, capable d’affoler les compteurs dès cet hiver. Un prêt est évoqué. L’OGC Nice flaire le coup, mais l’OL, encore engagé en Ligue Europa, disposerait d’un argument fort pour séduire le joueur.