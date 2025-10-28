OM : De Zerbi peut souffler, de bonnes nouvelles tombent !

Roberto De Zerbi et l’OM ont de quoi se réjouir. Après la défaite frustrante face au RC Lens, le club phocéen reçoit des nouvelles rassurantes. L’infirmerie se vide peu à peu et plusieurs cadres vont bientôt faire leur retour. Un timing idéal avant la réception d’Angers ce dimanche (21h05).

OM : Un effectif de De Zerbi qui retrouve des forces

Le ciel s’éclaircit enfin au-dessus de la Commanderie. Longtemps privé de plusieurs titulaires, Roberto De Zerbi va bientôt pouvoir recomposer un onze plus compétitif. Facundo Medina, touché à la cheville, devrait reprendre avec le groupe dès le 17 novembre, tandis que Geoffrey Kondogbia est attendu quelques jours plus tôt, le 13. De quoi renforcer une défense et un milieu en quête de stabilité.

Derrière, Leonardo Balerdi (mollet) et Timothy Weah (cuisse) verront eux aussi la lumière au bout du tunnel, avec un retour à l’entraînement prévu dès le 3 novembre. Quant à Hamed Junior Traoré, longtemps gêné par une douleur à la cuisse, il devrait réintégrer le collectif avant la fin du mois.

Gouiri devra encore patienter

Si la majorité des nouvelles sont rassurantes, une ombre persiste : celle d’Amine Gouiri. L’attaquant, opéré de l’épaule droite le 20 octobre, ne devrait pas rejouer avant 2026. Un coup dur pour De Zerbi, qui comptait sur son talent et sa justesse technique dans les petits espaces.

Le club, par la voix de son staff médical, s’est voulu rassurant. Tous les joueurs sont suivis de près et bénéficient d’un accompagnement personnalisé. L’OM de Roberto De Zerbi espère retrouver son effectif au complet d’ici la trêve internationale… juste à temps pour relancer sa saison.