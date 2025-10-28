Mercato OM : Énorme coup dur dans le dossier Endrick !

Endrick semblait un rêve à portée de main pour l’OM. Mais la réalité du mercato vient refroidir les ardeurs phocéennes. La concurrence s’intensifie et un nouveau prétendant sérieux vient troubler les plans de Pablo Longoria.

Mercato OM : Endrick, une mauvaise nouvelle tombe pour Marseille

Contraint de quitter le Real Madrid cet hiver pour aller chercher du temps de jeu, Endrick ne manque pas de courtisans. L’OM, séduit depuis des mois par le profil explosif du Brésilien, se voyait bien tenter un joli coup sur le mercato hivernal. Seulement voilà, les lignes ont bougé, et pas dans le bon sens pour les Marseillais. Arrivé chez les Merengue à l’été 2024 à seulement 18 ans, le prodige auriverde a vécu une première saison en clair-obscur.

Sept buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues, mais seulement 22 minutes de moyenne par match : pas de quoi convaincre Xabi Alonso, le nouvel homme fort du Real Madrid. Depuis son retour de blessure le 20 septembre, Endrick n’a pas disputé la moindre minute. Son départ en prêt cet hiver ne fait donc plus de doute, mais Marseille devra batailler ferme pour s’offrir ses services.

Un concurrent de poids pour Marseille dans le dossier Endrick

Selon les informations de Transferfeed, le VfB Stuttgart est désormais entré dans la danse. Le club allemand, quatrième de Bundesliga la saison dernière, étudie activement la possibilité de recruter Endrick en prêt. Et l’affaire pourrait bien tourner à son avantage : les excellentes relations entre Sébastien Hoeness et Xabi Alonso pourraient peser lourd dans la balance.

Pire encore pour l’OM, d’autres cadors européens surveillent de près la situation du jeune crack brésilien : Manchester United, la Juventus ou encore la Real Sociedad sont sur les rangs. Pour Marseille, ce dossier Endrick vire peu à peu au casse-tête, voire à un mirage. Le rêve phocéen d’attirer le joyau madrilène semble s’éloigner… un peu plus à chaque rumeur.