Mercato Real Madrid : Endrick tranche entre le PSG et l’OM !

Désireux d’obtenir du temps de jeu dans la seconde moitié de saison, Endrick va quitter le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal. Annoncé dans le viseur du PSG et de l’OM, l’attaquant brésilien sait ce qu’il veut pour son avenir proche.

Récemment interrogé sur la situation d’Endrick, l’ancienne gloire du Real Madrid, Claude Makelele, a estimé que le prodige brésilien doit tout faire pour gagner sa place dans le onze de Xabi Alonso, estimant qu’un prêt ne serait pas une bonne option pour lui. Malgré tout, le joueur de 18 ans semble de plus en plus proche d’un départ.

À en croire les dernières révélations d’El Chiringuito sur ce dossier, un accord aurait été trouvé avec la direction du Real Madrid et la famille d’Endrick pour un départ en prêt lors du prochain mercato hivernal. L’ancien joueur de Palmeiras veut absolument avoir du temps de jeu dans la deuxième partie de saison afin d’avoir la chance d’être appelé par Carlo Ancelotti, le sélectionneur de la Seleçao, pour la coupe du Monde 2026.

De nombreux clubs sont déjà positionnés pour récupérer le crack offensif, notamment le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, la Juventus Turin, l’AS Rome, le Benfica Lisbonne, le Sporting Portugal et Manchester United. Déterminé à se relancer très rapidement, Endrick aurait même d’ores et déjà fixé ses conditions concernant son futur club.

Endrick prêt à rejoindre Luis Enrique au PSG ?

Sous contrat jusqu’en juin 2030, Endrick ne souhaite pas quitter définitivement le Real Madrid durant l’hiver. Mais le compatriote de Vinicius Junior est le seul joueur de champ de la Maison-Blanche a n’avoir pas encore disputé la moindre minute sous Xabi Alonso cette saison. Le natif de Taguatinga a donc compris qu’il aura bien du mal à bousculer la hiérarchie dans l’effectif étoilé des Merengues dans un avenir proche.

Endrick est donc ouvert à un départ temporaire au mercato de janvier, mais pas pour rejoindre n’importe quelle équipe. En effet, selon les informations d’ESPN, le jeune attaquant souhaite en premier jouer dans un club européen offrant un niveau compétitif élevé.

Il donne ainsi sa priorité aux clubs des cinq grands championnats, notamment l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la France, ou les trois grosses têtes du Portugal, le Benfica Lisbonne, le FC Porto et le Sporting Portugal, à condition qu’ils soient engagées dans les grandes compétitions européennes. Pour l’entourage du numéro 9 madrilène, ces critères lui garantiraient une plus grande visibilité, surtout pour la sélection brésilienne.

Toujours selon la même source, la préférence d’Endrick irait aux clubs qui occupent des positions hautes dans les classements et ont un rôle de premier plan dans les compétitions qu’ils disputent. Enfin, l’intention d’Endrick est d’évoluer dans des équipes offensives, qui offrent des opportunités de montrer son football, évitant les équipes qui se limitent uniquement à défendre, ce qui pourrait nuire à ses principales qualités.

Un portrait robot qui correspond au PSG et au jeu mis en place par Luis Enrique depuis son arrivée en juillet 2024. Alors que l’entraîneur parisien apprécie énormément son profil, le talent brésilien pourrait venir se ressourcer en Ligue 1 sous les ordres du coach espagnol et faire partie d’une grande équipe, championne d’Europe en titre, championne de France en titre, leader de son championnat et première de la phase de ligue de la Ligue des Champions après trois journées. Affaire à suivre…