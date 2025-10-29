OL : Sans Fofana, le groupe de Fonseca contre le Paris FC !

Mercredi soir, l’OL se déplace sur le terrain du Paris FC pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe retenu par l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca, privé de Malick Fofana pour plusieurs mois.

OL : Fonseca avec 23 joueurs à Paris

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais se rend au Stade Jean-Bouin pour le match de la 10e journée de Ligue 1 contre le Paris FC. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca devra évidemment composer sans Malick Fofana, blessé contre le RC Strasbourg, dimanche soir.

En revanche, l’entraîneur de l’OL pourra compter sur ses deux jeunes attaquants Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, qui retrouvent le groupe professionnel après avoir donné un coup de main à la réserve le week-end dernier. Autre retour notable, celui de Rémy Descamps, absent depuis le déplacement à Rennes, il y a plus d’un mois, et sa blessure au poignet.

Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 23 joueurs pour faire le déplacement dans la capitale. L’ailier belge, sorti sur civière lors de la rencontre face à Strasbourg, souffre d’une blessure qui l’éloignera des terrains pour plusieurs semaines, privant l’OL de sa créativité sur le flanc gauche. Cette absence s’ajoute à celles déjà connues d’Orel Mangala et de Nuamah, qui peuplent l’infirmerie lyonnaise depuis plusieurs semaines déjà.

Les 23 de l’OL pour affronter le Paris FC

Gardiens : Greif, Da Silva, Descamps

Défenseurs : Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles

Milieux : Tessmann, Karabec, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah

Attaquants : Moreira, Ghezzal, Satriano, Molebe, Gomes Rodriguez.