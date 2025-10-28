FC Lorient : Pantaloni livre ses armes pour piéger le PSG !

Ce mercredi soir, le FC Lorient reçoit le PSG au Stade du Moustoir à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Olivier Pantaloni, l’entraîneur des Merlus.

FC Lorient : Olivier Pantaloni avec 21 joueurs face au PSG

Trois jours après un match perdu à Angers (2-0), et quatre jours avant un déplacement à Lens, le FC Lorient (16e) accueille le leader du championnat, le PSG, ce mercredi soir dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur lorientais Olivier Pantaloni a déjà annoncé qu’il allait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ.

Principal doute après un choc au genou, Arthur Avom est bien dans le groupe de 21 joueurs retenus pour défier les hommes de Luis Enrique. Touché au genou droit dans un choc à Angers, Arthur Avom est bien présent, son coach ayant assuré qu’il ne s’agissait pas d’une blessure, mais d’un coup. Le milieu de terrain de 20 ans ne devrait cependant pas débuter et céder sa place au coup d’envoi. Remplacé à un quart d’heure de la fin lors de la journée précédente, Laurent Abergel devrait, lui, débuter.

Le groupe du FC Lorient

Gardiens : Mvogo, Kamara, Leroy

Défenseurs : Talbi, Meïté, Adjei, Kouassi, Silva, Yongwa

Milieux : Abergel, Mvuka, Cadiou, Bley, Le Bris, Makengo, Avom Ebong, Karim

Attaquants : Bamba, Tosin, Soumano, Pagis.