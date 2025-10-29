OM : De Zerbi ouvre la porte à un retour inespéré !

L’entraîneur italien de l’OM, Roberto De Zerbi, a surpris son monde ce mardi en conférence de presse. Interrogé sur un joueur donné partant cet hiver, il a laissé entendre qu’un retour dans le groupe n’était pas à exclure.

L’OM dans le dur, De Zerbi cherche des solutions

Entre infirmerie pleine et attaque décimée, l’OM vit un automne pour le moins délicat. Hamed Junior Traoré, encore convalescent, devrait faire son retour dans les prochains jours, mais Amine Gouiri, récemment opéré de l’épaule, manquera trois mois de compétition. Un coup dur pour un collectif déjà à la peine sur le plan offensif.

Jusqu’ici, Roberto De Zerbi n’a compté que sur Pierre-Emerick Aubameyang et Robinio Vaz pour animer le secteur offensif. Deux buteurs, certes, mais insuffisants à l’approche d’un calendrier chargé avec quatre matchs avant la trêve internationale de novembre. Dans ce contexte, une question refait surface : et si Neal Maupay, indésirable depuis des semaines, redevenait une option crédible ?

“On va voir…” : De Zerbi rouvre la porte à Maupay

Questionné sur la situation de l’attaquant français, l’ancien coach de Brighton s’est montré intriguant : « On va voir, on va voir comment il s’entraîne et comment il se sent. Actuellement, il a des douleurs au dos, donc on verra plus tard ». Une phrase simple, mais lourde de sens.

▶️ De Zerbi envisage un retour de Maupay à l'OM. #Ligue1



💬 lequipe#TeamOM ⚪🔵 ⤵️ pic.twitter.com/Rg97ilMYzx — Atlantic Squad – Olympique de Marseille (@atlsquad_om) October 28, 2025

Neal Maupay, qui n’a pas encore joué la moindre minute cette saison, semblait promis à un départ cet hiver. Désormais, son avenir pourrait s’écrire à nouveau en bleu et blanc. À 29 ans, l’ancien Niçois n’a pas dit son dernier mot, et Roberto De Zerbi pourrait bien lui offrir la chance d’un rebond inespéré sur la Canebière.