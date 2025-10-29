Stade Rennais : Habib Beye frappe fort, 2 cadres punis

En quête d’un second souffle avant le déplacement à Toulouse, Habib Beye aurait décidé de frapper un grand coup en écartant deux cadres du Stade Rennais : Seko Fofana et Ludovic Blas. Une décision forte, révélatrice d’un vestiaire en ébullition.

Stade Rennais : Habib Beye ose un choix fort pour sauver sa peau

Sous pression après cinq matchs sans victoire, Habib Beye joue sans doute son avenir sur le banc rennais. D’après L’Équipe, le technicien sénégalais envisagerait de se passer de deux de ses joueurs les plus influents, Seko Fofana et Ludovic Blas, non pas pour blessure, mais par choix sportif. Une manière de reprendre la main sur un groupe qui lui échappe peu à peu.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye balance tout sur sa situation

Fofana, censé incarner le moteur du milieu breton, et Blas, atout créatif majeur, seraient donc laissés au repos pour le déplacement à Toulouse. Une sanction symbolique, mais lourde de sens. Beye assume : s’il doit tomber, ce sera avec ses convictions.

Fofana et Blas, symboles d’un malaise interne

Le mal est profond au Stade Rennais. Plusieurs cadres, dont Seko Fofana, auraient manifesté des doutes sur les méthodes du coach. Quant à Ludovic Blas, son agacement après son remplacement contre Auxerre (2-2) n’est pas passé inaperçu. « Je me sentais bien, je pense que je gagnais le rapport psychologique avec mon défenseur. C’était le moment d’appuyer, je pense. Après, c’est comme ça, j’accepte. C’est le football », avait-il regretté en zone mixte.

À voir

ASSE – Pau FC : Anthony Briançon règle ses comptes, sans pitié

Lire aussi : Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant Toulouse FC

Des tensions qui fragilisent davantage la position de Beye. Pourtant, le technicien reste serein : « Le soutien de mes joueurs, je pense que je l’ai tout le temps. Je trouve qu’ils sont aujourd’hui dans l’adhésion totale à ce qu’on veut faire », a-t-il déclaré ce mardi. Reste à savoir si ce coup de poing sur la table suffira à réveiller un Stade Rennais en plein doute.