Stade Rennais : Habib Beye balance tout sur sa situation

Habib Beye a connu toutes les émotions ces dernières heures au Stade Rennais. Dans une situation précaire depuis quelques semaines, le technicien sénégalais a vu sa situation se fragiliser davantage avec la défaite face à l’OGC Nice. Finalement confirmé sur le banc du SRFC avec un ultimatum, Beye a tenu à vider son sac en conférence de presse.

Stade Rennais : Une journée sous haute tension pour Habib Beye

Ce mardi, Habib Beye s’est présenté face à la presse, le regard franc mais la voix mesurée. La veille encore, il pensait vivre ses dernières heures à la tête du Stade Rennais. Convoqué par le président Arnaud Pouille après une série de mauvais résultats, l’ancien joueur de l’OM a cru son sort scellé. « On est arrivé hier matin, on a entraîné l’équipe. À un moment donné, ça devait s’arrêter, mais ça a continué parce que des gens pensent encore qu’on a l’énergie pour changer la dynamique actuelle », a-t-il confié, lucide sur la fragilité de sa situation.

Miraculé du banc breton, Beye n’a pourtant rien perdu de sa combativité. Il le sait : à Toulouse, mercredi, la victoire n’est plus une option mais une nécessité. « Dans la situation dans laquelle nous sommes, oui, il faut gagner. Dans le métier que nous faisons, je ne vois pas ça comme un ultimatum. On fait un métier qui est formidable. On a la chance de vivre cette passion, d’être avec les joueurs. Je ne vois jamais ça comme une sentence irrévocable », a-t-il martelé.

“Je n’ai jamais été prêt à partir”

Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées sur son départ. Sur la question, l’ancien entraineur du Red Star à tenu à clairier sa position. « Je n’ai jamais été prêt à partir. Jamais je ne lâcherai ce poste-là, jamais, je ne lâcherai ma passion qui est d’entraîner. C’est un vrai bonheur d’être le coach de Rennes », a-t-il lâché avec force, tout en balayant toute idée de renoncement.

Habib Beye a également tenu à saluer la confiance de ses dirigeants : « J’ai la chance d’avoir un propriétaire exceptionnel, qui sait où je veux aller avec le club. Ce soutien-là est indéfectible depuis mon arrivée ». Des mots qui témoignent d’un attachement sincère à un projet qu’il refuse d’abandonner, malgré la tempête.

Un sursis… sous conditions

Le coach rennais ne se fait cependant aucune illusion. Le maintien de sa fonction dépendra des prochains résultats. « Ça continue pour une raison très précise : les dirigeants ont senti que j’ai l’énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain », a-t-il reconnu, conscient que le sursis pourrait être de courte durée.

Et quand un journaliste lui demande si ceux qui voulaient le limoger sont les mêmes que ceux qui l’ont maintenu, Beye esquive avec franchise : « Ça, je ne sais pas, il faudra leur poser la question. Je ne peux pas t’inventer une belle histoire ». Un franc-parler rare, un défi immense. Mais pour Habib Beye, c’est avant tout une question de passion et de caractère : « C’est un beau challenge. Dans la vie, il y en a qui ont des challenges bien plus difficiles que le mien. »