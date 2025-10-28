Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant Toulouse FC

Le Stade Rennais va défier le Toulouse FC en Ligue 1 avec un effectif au complet. C’est l’occasion pour les Rennais de passer leurs nerfs sur les Violets.

Stade Rennais : Le point sur le groupe avant Toulouse FC

Le Stade Rennais se déplace à Toulouse ce mercredi pour la 10ᵉ journée de Ligue 1. Face à lui, une équipe du Téfécé solide (9ᵉ au classement) et séduisante depuis le début de saison. Malgré sa récente défaite à Monaco (1-0), le groupe de Carles Martínez Novell garde confiance. Trois matchs sans revers avant ce faux pas. Les Toulousains avancent avec assurance, déterminés à rebondir dès cette semaine.

Le Stade Rennais, lui, traverse un sale temps. Après un bon mercato, les attentes étaient hautes. Deux victoires lors des quatre premières journées, puis plus rien : cinq rencontres sans succès, dont quatre nuls suivis d’une défaite à domicile contre Nice (1-2). Une série qui met en difficulté Habib Beye. Ses hommes, 10ᵉ au classement, doivent impérativement se relancer.

Bonne nouvelle pour Habib Beye et le SRFC avant cette affiche. Aucun absent à signaler côté rennais. L’effectif est au complet. Les recrues estivales Estéban Lepaul et Breel Embolo sont bien disponibles. Ludovic Blas sera aussi présent. Côté infirmerie, le Toulouse FC reste privé de Niklas Schmidt et Rafik Messali, absents de longue date.