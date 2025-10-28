Mercato PSG : Luis Campos proche d’un coup incroyable à 40M€

Toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs, le PSG aurait pris des renseignements sur un crack de Bundesliga. Malgré la concurrence, Luis Campos serait déterminé sur ce coup.

Mercato : Le PSG à la lutte pour la nouvelle coqueluche du foot allemand

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a opté pour une nouvelle méthode de recrutement. Fini les recrutements de stars à tout-va, le club de la capitale cherche désormais à se renforcer localement et piste de jeunes talents du vivier français. Ainsi, après Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, le PSG aurait inscrit les noms de Magnes Akliouche (AS Monaco), Tylel Tati (FC Nantes) et Ayyoub Bouaddi (LOSC) sur leurs tablettes.

Mais d’autres pépites pourraient également débarquer en provenance de l’étranger. D’après les informations de Sport Bild, Luis Campos s’active en coulisses pour recruter Said El Mala. Révélation de la saison en Bundesliga, l’ailier de 19 ans fait trembler toute l’Europe.

Plus de dix clubs ayant déjà contacté ses parents et son agent en vue d’un transfert dès cet hiver, notamment le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, Chelsea et surtout le PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le FC Cologne, Said El Mala pourrait ainsi être l’un des gros tubes de la prochaine fenêtre de recrutement. Et le conseiller sportif du Paris SG serait prêt à tout pour obtenir gain de cause dans ce dossier.

Le PSG prêt à sortir le chéquier pour Said El Mala ?

Luis Enrique et Luis Campos scrutent chaque talent capable d’exploser au plus haut niveau. Et Said El Mala coche toutes les cases. L’ailier du FC Cologne est considéré comme l’une des révélations de Bundesliga, un profil explosif qui attire déjà plusieurs grands d’Europe, dont les plus insistants à l’heure actuelle seraient le Bayern Munich et l’Inter Milan.

Conscients d’avoir une pépite entre les mains, les dirigeants de Cologne réclaemaient au minimum 40 millions d’euros pour arracher sa signature. Un montant que le PSG serait prêt à payer dès cet hiver avec la possibilité de laisser El Mala terminer la saison dans son club formateur avant de retrouver le groupe de Luis Enrique l’été prochain. Reste maintenant à voir si Luis Campos parviendra à convaincre le joueur, sa famille et son club.