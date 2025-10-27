Mercato PSG : C’est confirmé, un renfort à 30 M€ approche !

Le directeur sportif du PSG ne chôme pas en coulisses. Luis Campos s’active pour attirer un jeune attaquant de Bundesliga, dont le prix de vente est estimée à 30 millions d’euros.

Mercato : Luis Campos tente d’attirer Saïd El Mala au PSG

Le Paris Saint-Germain a réalisé une belle opération comptable ce week-end. Les hommes de Luis Enrique ont battu le Stade Brestois (3-0) pour reprendre leur première place du championnat, tout en profitant du faux-pas de l’OM. Le PSG tentera de s’imposer ce mercredi à Lorient afin de conserver son statut de leader.

En attendant, sa direction planche déjà sur son prochain mercato. Malgré une armada offensive impressionnante, les Parisiens ne seraient pas contre l’arrivée d’un attaquant supplémentaire. Ils tenteraient même de faire venir un prodige de Bundesliga : Saïd El Mala qui brille à Cologne.

L’ailier gauche de 19 ans impressionne déjà par sa maturité technique et sa lucidité devant le but. Il est déjà à 3 buts et 1 passe décisive en 8 apparitions de championnat. Ses performances ont rapidement alerté le PSG. Le journaliste allemand Christian Falk l’a confirmé, les Parisiens surveillent bel et bien la progression de Saïd El Mala.

Une rude concurrence se met en place autour du dossier

Luis Campos et la cellule recrutement du PSG sont visiblement en quête de jeunes joueurs à fort potentiel. Ils verraient ainsi en Saïd El Mala un projet à la Xavi Simons ou Warren Zaïre-Emery. Toutefois, le Paris Saint-Germain devra mettre le prix s’il souhaite boucler sa signature.

ℹ️✅ Christian Falk confirme l’intérêt du PSG pour Saïd El Mala. Le FC Cologne voudrait un montant au-dessus de 30-40M€. Concurrence : Bayern, Manchester City et l'Inter Milan. https://t.co/lghu24dbU9 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) October 27, 2025

La direction de Cologne attendrait un chèque compris entre 30 et 40 millions d’euros avant de céder son jeune attaquant allemand très convoité. Le Bayern Munich, Manchester City et l’Inter Milan seraient aussi sur ses traces. Cette forte concurrence devrait faire grimper les enchères pour son transfert. Le PSG est prévenu.