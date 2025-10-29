Dans l’actualité mercato du PSG, le club de Kylian Mbappé s’invite à la une pour un sale coup en préparation au club parisien. Ibrahim Mbaye, un des espoirs de Luis Enrique, est en passe de basculer dans l’écurie de la star du Real Madrid.

Mercato PSG : Quand Mbappé s’invite dans des dossiers chauds du Paris SG

Comment avoir de bonnes relations avec la haute direction du PSG s’il confie sa carrière à Kylian Mbappé ? Cette question, Ibrahim Mbaye va devoir y répondre, si tant est qu’il se soucie véritablement de ce sujet qui pourrait avoir une incidence dans sa carrière.

Kylian Mbappé est une ancienne star pour qui le PSG se pliait en quatre depuis son arrivée de l’AS Monaco contre 180 millions d’euros. Sauf que l’attaquant a organisé son départ de sorte à signer au Real Madrid sans la moindre indemnité de transfert à verser au club de la capitale.

Ce gros manque à gagner pour le Paris Saint-Germain est forcément au centre de la dégradation de la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et le champion du monde. Outre les affaires d’argent réclamé par Mbappé au Paris Saint-Germain devant les tribunaux, un autre dossier devrait les diviser davantage.

Ibrahim Mbaye, son choix du clan Mbappé qui pourrait tout changer

En effet, le jeune Ibrahim Mbaye, ailier parisien de 17 ans, pourrait s’engager avec les proches de Kylian Mbappé pour la gestion de sa carrière. L’Équipe croit savoir que les négociations entre les deux parties ont si fortement évolué qu’il pourrait signer dans les prochaines semaines.

Il serait surprenant qu’Ibrahim Mbaye ambitionne de faire de vieux os au Paris Saint-Germain s’il rejoint le clan Mbappé. Tout laisse à penser que, dans la continuité de ses règlements de comptes avec le PSG, Kylian Mbappé ou ses proches veulent engager le jeune ailier pour mieux préparer son départ au mercato de l’été prochain.

Luis Enrique compte pourtant sur cette jeune pousse qu’il ne cesse de mettre en avant afin de lui permettre de s’aguerrir à la compétition. Ce changement majeur dans la carrière de la pépite parisienne pourrait l’amener à revoir ses plans dans son utilisation, car l’Espagnol préfère axer son travail sur les joueurs dont il peut disposer sur la durée.

Pour preuve, avant le départ de Kylian Mbappé du PSG, du temps où cette actualité faisait les gros titres, il n’avait pas hésité à le renvoyer sur le banc des remplaçants pour responsabiliser davantage les joueurs dont il était certain de la présence l’année suivante. Mbaye pourrait connaître le même traitement s’il rejoint le clan Mbappé.

