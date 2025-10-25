Mercato : 50M€, le PSG mis à l’épreuve pour Kang-In Lee !

Alors que le PSG souhaite prolonger le contrat de Kang-In Lee, un club saoudien aimerait profiter du prochain mercato hivernal pour attirer le milieu offensif sud-coréen avec une belle enveloppe pour le club de la capitale française.

Mercato PSG : Luis Campos veut prolonger Kang-In Lee

Après Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha et l’entraîneur Luis Enrique en février dernier, le PSG s’active en interne pour une nouvelle vague de prolongations dans les semaines ou mois à venir. Outre des cadres comme Willian Pacho, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Désiré Doué, les jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye seraient aussi sur la liste de Luis Campos pour les renouvellements.

Mais d’après les informations du quotidien Le Parisien, les remplaçants Gonçalo Ramos et Kang-In Lee pourraient également se voir offrir des propositions de prolongations. Après avoir presque tout raflé la saison dernière, le club veut récompenser les hommes de Luis Enrique et Kang-In Lee pourrait donc s’inscrire sur la durée à Paris. À condition qu’il résiste à la tentation saoudienne.

« Un club saoudien insiste pour recruter Kang-In Lee »

Arrivé en juillet 2023 en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, Kang-In Lee est lié au Paris SG jusqu’en juin 2028. Malgré un temps de jeu réduit, le joueur de 24, ans est très apprécié par Luis Enrique et le staff parisien. Ce qui explique les rumeurs évoquant sa possible prolongation.

Sauf que selon les informations de PSG Inside Actus, un club saoudien insisterait pour recruter Kang-In Lee au mois de janvier. La source évoque les clubs d’Al-Nassr et du Neom SC, qui a recruté de nombreux joueurs de Ligue 1 cet été.

« Un club saoudien insiste pour recruter Kang-In Lee cet hiver. Entre Al-Nassr et Neom SC, le joueur sud-coréen pourrait obtenir un salaire supérieur à celui du Paris SG. L’été dernier, Paris était déjà prêt à écouter les offres, pas sûr pour le mercato d’hiver… Affaire à suivre », indique le média spécialisé.