FC Nantes : Luis Castro prépare du lourd contre l’AS Monaco, la compo !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro a dévoilé son groupe qui va défier l’AS Monaco ce soir. Certains cadres sont forfaits.

FC Nantes vs AS Monaco : Le groupe du FCN tombe !

Le FC Nantes prépare un rendez-vous important. Ce mercredi, les Canaris accueillent l’AS Monaco à la Beaujoire pour leur dixième match de Ligue 1. Luis Castro, leur entraîneur, a convoqué 22 joueurs pour cette rencontre. Certains cadres sont absents en raison des pépins physiques.

Lire aussi : AS Monaco : 6 forfaits confirmés avant le FC Nantes !

Francis Coquelin et Johann Lepenant, essentiels au milieu, manquent toujours à l’appel. Lepenant, touché plus sérieusement, sera aussi forfait pour les deux prochaines journées. L’ailier suédois Lahdo (buteur cette saison) reste indisponible, tout comme le Sud-Coréen Hong, dernier nom inscrit à l’infirmerie.

À voir

Mercato : Après Paixao, l’OM vise un joyau de Feyenoord

Lire aussi : FC Nantes : Grosse inquiétude avant l’AS Monaco !

Vendredi dernier, Nantes a soufflé un peu. Une victoire 2-1 sur la pelouse du Paris FC a mis fin à une série noire de cinq matchs sans succès. Un bol d’air, mais la situation reste fragile. Après deux mois de compétition, le club pointe à la 13e place du classement, à seulement un point de la zone rouge. Avant ce sursaut, les Nantais avaient chuté à domicile contre Lille (0-2).

La composition probable du FC Nantes

Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Leroux – Kwon, Mwanga, Tabibou – Guirassy, Mohamed, Abline.