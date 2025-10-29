FC Nantes : Luis Castro prépare du lourd contre l’AS Monaco, la compo !

Afficher l’index Masquer l’index
Le technicien du FC Nantes, Luis Castro a dévoilé son groupe qui va défier l’AS Monaco ce soir. Certains cadres sont forfaits.
FC Nantes vs AS Monaco : Le groupe du FCN tombe !
Le FC Nantes prépare un rendez-vous important. Ce mercredi, les Canaris accueillent l’AS Monaco à la Beaujoire pour leur dixième match de Ligue 1. Luis Castro, leur entraîneur, a convoqué 22 joueurs pour cette rencontre. Certains cadres sont absents en raison des pépins physiques.
Francis Coquelin et Johann Lepenant, essentiels au milieu, manquent toujours à l'appel. Lepenant, touché plus sérieusement, sera aussi forfait pour les deux prochaines journées. L'ailier suédois Lahdo (buteur cette saison) reste indisponible, tout comme le Sud-Coréen Hong, dernier nom inscrit à l'infirmerie.
Vendredi dernier, Nantes a soufflé un peu. Une victoire 2-1 sur la pelouse du Paris FC a mis fin à une série noire de cinq matchs sans succès. Un bol d’air, mais la situation reste fragile. Après deux mois de compétition, le club pointe à la 13e place du classement, à seulement un point de la zone rouge. Avant ce sursaut, les Nantais avaient chuté à domicile contre Lille (0-2).
La composition probable du FC Nantes
Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Leroux – Kwon, Mwanga, Tabibou – Guirassy, Mohamed, Abline.