Mercato PSG : Un gros départ se précise !

Le défenseur brésilien, Lucas Beraldo veut quitter le PSG. Des clubs se positionnent déjà pour l’accueillir.

Mercato PSG : Lucas Beraldo veut claquer la porte

La concurrence est rude au PSG. Pour obtenir de temps de jeu, il faut convaincre l’entraîneur Luis Enrique. Certains joueurs restent et attendent des occasions rares pour glaner quelques minutes, mais d’autres demandent à partir pour continuer leur progression ailleurs. Lucas Beraldo, lui, semble avoir fait son choix.

Arrivé en janvier 2024, le roc brésilien n’a pas vraiment pu s’imposer. Le tacticien du club de la capitale Luis Enrique s’appuie sur un noyau restreint et laisse Beraldo dans l’ombre. Le joueur observe, s’entraîne, attend. Mais le temps passe, et les minutes de jeu restent rares. À 21 ans, il refuse d’être spectateur. D’après L’Equipe, Beraldo avait déjà, l’été dernier, sollicité un départ par l’intermédiaire de ses représentants. Rien n’a changé depuis. Le joueur envisage de quitter le club.

Des clubs suivent sa situation de près. Galatasaray lui fait des yeux doux, mais surtout le FC Barcelone. Ces deux géants européens lui tendent la main pour le relancer. Mais aucun d’eux n’a dégainé une offre pour le Brésilien. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Lucas Beraldo pourrait donc être l’un des premiers à plier ses bagages lors du prochain mercato hivernal.



