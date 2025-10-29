Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène de Ligue 1

La direction du PSG veut encore piocher au LOSC. Une pépite lilloise est sur la short-list du club de la capitale.

Mercato : le PSG prêt à frapper encore à Lille

Le PSG ne lâche plus le LOSC. Après avoir attiré Lucas Chevalier pour succéder à Donnarumma, Paris vise désormais Ayyoub Bouaddi. Le jeune milieu de 18 ans a séduit Luis Enrique. Le technicien espagnol tombe sous le charme de ses solides performances. À ses yeux, Bouaddi a les atouts nécessaires pour s’imposer au milieu de terrain.

Contre Paris, le 5 octobre dernier, le Lillois a livré une performance XXL. Quelques jours plus tôt, à Rome, il avait déjà impressionné. Deux matchs, deux performances pleines. De quoi éveiller l’intérêt des dirigeants parisiens. Ils seraient prêts à casser leur tirelire pour s’attacher les services du crack lillois. Selon Transfertmarkt, la valeur marchande d’Ayyoub Bouaddi est estimée à 30 millions d’euros.

Mais Lille résiste. Le patron des Dogues, Olivier Létang n’est pas pressé de vendre sa pépite. Il sait que Bouaddi vaut de l’or, et qu’il représente le cœur du projet nordiste. Paris, pourtant, reste à l’affût. Avec ses moyens, le club pourrait tenter un nouveau coup. D’autres clubs européens se positionnent aussi pour recruter le meneur de jeu. La Juventus Turin pourrait damer le pion au Paris SG.

