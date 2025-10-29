Pour le mercato, uen pépite espagnole attise les convoitises du PSG et de Luis Campos. Le géant français pourrait frapper ce joli coup lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG veut arracher un joyau en Espagne

Le PSG adore défier le Barça sur les dossier mercato. Après plusieurs offensives, Paris vise cette fois un nouveau trésor venu tout droit de la Masia. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos flaire plusieurs coups pour renforcer l’équipe de Luis Enrique lors du prochain mercato estival. Un nom circule notamment dans les couloirs du Camp des Loges ces derniers jours. Il s’agit de Juan Hernandez.

Lire aussi : Mercato PSG : Un gros départ se précise !

D’après Mundo Deportivo, le champion de France veut s’attacher les services du jeune milieu offensif du FC Barcelone, âgé de 18 ans, dès l’été 2026. Son contrat s’achève en fin de saison, et Paris espère en profiter. Mais le Barça ne compte pas se laisser dépouiller.

Mercato : Juan Hernández , un nom visé par Campos

Des discussions sont déjà en cours avec l’entourage du joueur pour une prolongation rapide. « Le PSG s’intéresse à Juan Hernández ! Luis Enrique, en particulier, garde un œil sur les jeunes talents à Barcelone. Clause de libération 6M€, mais peut le signer gratuitement à la fin de la saison s’il ne renouvelle pas. », a indiqué la source.

À voir

Mercato OL : Plusieurs options pour remplacer Malick Fofana

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène de Ligue 1

Hernandez, international U19 espagnol, brille déjà avec l’équipe réserve catalane. Titulaire lors des sept dernières rencontres, il a inscrit un but et offert une passe décisive. Les dirigeants parisiens pourraient passer à l’attaque cet hiver pour vite déloger le joueur ou attendre la fin de la saison pour le recruter gratuitement.