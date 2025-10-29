OGC Nice : Jonathan Clauss rattrapé par une sale affaire !

Le cas Jonathan Clauss franchit un nouveau cap. L’Equipe indique que le latéral droit de l’OGC Nice chercherait délibérément à limiter son temps de jeu en simulant une grave blessure au genou.

OGC Nice : Jonathan Clauss soupçonné de simuler une blessure

Jonathan Claus se retrouve au cœur d’une vive polémique à l’OGC Nice. Franck Haise avait semé le trouble devant presse. L’entraîneur niçois expliquait que l’absence du latéral droit français n’était pas liée à sa blessure au genou. « S’il est absent plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou », soufflait-il.

L’Equipe s’est alors penché sur ce dossier. Le quotidien sportif révèle que Jonathan Clauss est en réalité soupçonné d’accroitre sa durée d’indisponibilité sans une grave blessure. L’ancien joueur de l’OM utiliserait juste ce prétexte dans un but précis : éviter une prolongation son contrat à Nice.

Une excuse pour éviter le renouvellement de son bail à Nice

La source explique que Jonathan Clauss devrait automatiquement être prolongé son bail au Gym s’il atteint un « certain nombre de match ». L’international tricolore est déjà 13 rencontres disputés cette saison pour 1 but et 2 passes décisives. Il chercherait ainsi à éviter l’activation de cette clause.

Si ces soupçons venaient à se confirmer, cela confirmerait les envies tenaces de Clauss d’aller voir ailleurs. Il était même proche de rejoindre le Bayer Leverkusen l’été dernier, avant que les exigences de l’OGCN fassent capoter l’opération. Il n’aurait totalement pas digéré cette affaire.