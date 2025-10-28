OGC Nice : Une crise entre Jonathan Clauss et sa direction ?

La relation entre Jonathan Clauss et la direction de l’OGC Nice serait tendue. Et la récente prise de parole de son entraîneur Franck Haise n’a fait qu’amplifier les spéculations.

OGC Nice : Jonathan Clauss au cœur d’un malaise

Elément phare de l’OGC Nice la saison dernière, Jonathan Clauss était proche de s’en aller lors du mercato d’été. Tout semblait réuni pour son transfert au Bayer Leverkusen. Mais les exigences financières des Aiglons ont fait capoter l’opération. L’international tricolore est finalement resté au Gym.

Il a vite tourné la page. Ses performances sur le terrain – 1 but et 2 passes décisives en 13 apparitions – le prouvent. Mais des tensions subsisteraient toujours entre Jonathan Clauss et la direction de l’OGCN. Et l’actualité récente du club niçois renforce ces spéculations.

Jonathan Clauss va en effet manquer le choc OGC Nice-LOSC de ce mercredi soir pour une raison précise. Le latéral droit de 33 ans s’est blessé au genou. Ce qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs semaines. Mais son entraîneur vient de semer le doute.

La sortie intrigante de Franck Haise

Interrogé en conférence de presse, Franck Haise a laissé entendre que la blessure de Clauss n’était pas la seule explication. Il a déclaré ceci : « ce qui est sûr, c’est que s’il est absent plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou. Une situation tendue ? Il y a des choses qui sortent et qui ne sortent pas de chez nous ».

Il n’en fallait pas plus pour enflammer les débats concernant à les raisons de son absence. S’agit-il d’une simple blessure ou d’une sanction disciplinaire ? Le mystère reste entier autour des raisons de la situation de Jonathan Clauss à Nice.