PSG : Un coup dur de dernière minute confirmé avant le FC Lorient !

Le tacticien du PSG, Luis Enrique devra composer sans deux cadres pour la rencontre contre le FC Lorient en Ligue 1. Un forfait de dernière minute est confirmé.

PSG : Kang-In Lee forfait, la raison révélée

Le PSG se rend à Lorient ce mercredi pour la 10e journée de Ligue 1. Les Parisiens cherchent une nouvelle victoire pour creuser l’écart sur leurs concurrents. Ils sont leaders du championnat. Avant cette affiche contre les Merlus, l’infirmerie s’est allégée, mais Luis Enrique devra encore composer sans deux éléments importants.

Joao Neves fait son retour, tandis que Fabian Ruiz reste à l’écart, toujours en phase de reprise selon le dernier point médical du club. Mais une autre absence est confirmée : celle de Kang-In Lee. Ces dernières semaines, le Sud-Coréen enchaînait les minutes et semblait retrouver sa forme. Mais un contretemps perturbe son élan. Selon L’Equipe, le milieu offensif est malade. Rien de grave, mais assez pour le priver du déplacement en Bretagne.

Curieusement, le joueur n’apparaissait pas dans le communiqué médical publié mardi. Ce n’est qu’aujourd’hui que son forfait a été confirmé. Paris, leader du championnat, devra donc affronter Lorient sans le Coréen, victime d’un virus qui le tient éloigné des terrains. Même sans lui, le Paris SG a les gâchettes offensives pour ramener les trois points à la maison.