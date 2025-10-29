ASSE : Enorme coup dur pour Horneland avant le 7e tour de Coupe

L’ASSE pensait surfer sur sa belle dynamique après sa démonstration face à Pau (6-0). Mais à l’approche du 7e tour de la Coupe de France, une mauvaise nouvelle plane sur le Forez : pas moins de sept joueurs devraient manquer à l’appel.

ASSE : Un tirage flou et un casse-tête certain en Coupe de France

Le tirage au sort a désigné l’ASSE face à un adversaire encore indéterminé : l’AS Quetigny (R2) ou l’AS Garchizy (R1). Un détail ? Pas vraiment. Car les Verts devront composer avec un effectif décimé, au pire moment. Entre incertitude sportive et contraintes de calendrier, le staff stéphanois avance à l’aveugle.

Eirik Horneland, déjà tourné vers le choc contre le Red Star, devra ajuster son onze pour éviter toute mauvaise surprise face à une équipe amateur qui jouera le match de sa vie.

Une trêve internationale qui fait mal

Le 7e tour tombe pile pendant la trêve internationale des 15 et 16 novembre. Résultat : Stassin, Davitashvili, Cardona, Jaber, Annan, Stojkovic, Batubinsika et consorts devraient être absents. Une véritable saignée pour l’effectif.

😞 Le 7e tour de la CDF sera joué durant la trêve internationale de novembre.



Ce qui signifie que l'ASSE pourra être amputée de Stassin, Davitashvili, Cardona, Old, Jaber, Annan, Stojkovic, Batubinsika, El Jamali, Gadegbeku ou encore Dodote. pic.twitter.com/6LuA5jXlGX — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 29, 2025

Le coach norvégien va devoir bricoler, miser sur la jeunesse et l’esprit de groupe pour franchir ce tour piégé. La Coupe de France ne pardonne jamais la suffisance, et Sainté le sait mieux que quiconque.