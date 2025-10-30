PSG : Catastrophe pour Désiré Doué ? Luis Enrique inquiet

Le PSG retient son souffle pour Désiré Doué. À une semaine du choc tant attendu face au Bayern Munich en Ligue des champions, le jeune ailier s’est blessé mercredi soir lors du déplacement à Lorient (1-1). Et les nouvelles données par Luis Enrique ne sont pas rassurantes.

PSG : Désiré Doué, la blessure qui fait trembler tout Paris SG

On joue la 60e minute au Moustoir quand tout bascule. Désiré Doué déborde côté gauche, accélère, centre… puis s’effondre, la main sur la cuisse droite. Le cri qu’il pousse glace tout le stade. Revenu à la compétition le 17 octobre après une blessure au mollet, le jeune parisien quitte cette fois le terrain sur civière, soutenu par le staff médical.

Lire aussi : PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Désiré Doué !

Le verdict n’est pas encore tombé, mais l’inquiétude est immense. Selon les premiers échos, il pourrait s’agir d’une lésion aux ischios-jambiers, une blessure toujours redoutée chez les sprinteurs. En sortant, Doué affichait un visage fermé, conscient que la tuile survient au pire moment.

Luis Enrique inquiet avant le Bayern

Présent en conférence de presse, Luis Enrique n’a pas masqué sa préoccupation. « C’est toujours une mauvaise nouvelle quand il y a des blessures. C’est une blessure bizarre… Je ne sais pas exactement son état, j’espère que ce n’est pas grave. Il faut attendre pour savoir exactement ce qu’est sa blessure. Pour l’instant, je ne sais pas », a confié le technicien espagnol.

À voir

ASSE : Enorme coup dur pour Horneland avant le 7e tour de Coupe

Lire aussi : Mercato PSG : Dembélé, Doué, Riolo accuse Luis Enrique !

En béquilles à la sortie du stade, Doué pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un coup dur pour Paris, qui voyait enfin son infirmerie se vider, avec les retours de Dembélé, Marquinhos, Fabian Ruiz et Joao Neves. Ironie du sort, alors que le PSG retrouvait peu à peu son équilibre, la poisse refait surface au moment le plus crucial de la saison.