Mercato PSG : Dembélé, Doué, Riolo accuse Luis Enrique !

Après seulement quatre journées de championnat, le PSG compte déjà plusieurs blessés majeurs, dont Ousmane Dembélé et Désiré. Dimanche après-midi, face au RC Lens, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, le Champion de France a perdu Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo et Kang-In Lee sur blessure.

Alors que le club ouvre sa campagne de Ligue des Champions demain soir face à l’Atalanta Bergame, il pourrait se heurter aux limites de son effectif avec toutes ces blessures. Pour Daniel Riolo, cette situation est imputable à l’entraîneur parisien Luis Enrique qui a refusé plusieurs renforts durant le mercato estival passé.

« Ce n’est pas une surprise, on le sait depuis des semaines. Paris ça a tourné magnifiquement. C’est compliqué de ne pas recruter, de ne pas constituer un banc. C’est un choix », a lâché le journaliste dans l’After Foot sur RMC. Toutefois, l’éditorialiste ne semble pas particulièrement inquiet parce que le début de saison du Paris Saint-Germain ressemble à ce qui s’est passé l’an passé, où l’équipe est montée en puissance dans la seconde partie de saison.

« Je pense qu’ils bossent comme des tarés, la cellule de performance, pour être en forme à des moments précis, c’est à dire en janvier. Une ou deux recrues n’auraient pas été de trop ? Oui. Mais ils n’arrêtent pas de dire qu’ils s’en foutent », a ajouté Daniel Riolo.

D’ailleurs, le conseiller sportif parisien a déjà annoncé qu’il est prêt à recruter en janvier en fonction des besoins et des opportunités.

« Le PSG est préparé pour maintenir son équilibre pour, en janvier ou l’été prochain, faire le recrutement nécessaire, bien pensé avec le coach et le président. Même dans cette année de grande difficulté pour le foot français, on a des comptes au vert grâce à la LDC et à la Coupe du monde des clubs. Nous avons gagné de l’argent sur le terrain. Les joueurs veulent signer au PSG, c’est une force aujourd’hui », a confié Luis Campos sur RMC.