PSG : Luis Enrique désigne le coupable du nul à Lorient

Luis Enrique n’y a rien pu. Le PSG a calé ce mercredi soir sur la pelouse du FC Lorient (1-1), au terme d’un match frustrant et sans éclat. L’Espagnol, visiblement agacé, n’a pas cherché d’excuses : il a pointé la responsabilité de son équipe, coupable d’un match « raté » dans les grandes largeurs.

Une soirée sans éclat pour le PSG face au FC Lorient

Il y a des soirs où rien ne tourne rond, et celui-ci en fait partie. À Lorient, les Parisiens ont manqué d’inspiration, de rythme et d’efficacité. Ils pensaient pourtant avoir fait le plus dur lorsque Nuno Mendes a ouvert le score, mais Igor Silva a refroidi tout espoir deux minutes plus tard. Pire encore, la blessure de Désiré Doué est venue assombrir une soirée déjà morose.

Face à la presse, Luis Enrique n’a pas mâché ses mots. « Pourquoi ils nous ont posé autant de problèmes ? C’est facile, on a fait un mauvais match », a-t-il reconnu sur Ligue1+. « On a fait une très mauvaise première mi-temps, on n’a pas créé d’occasions, l’adversaire a très bien défendu, et ça a été difficile. On peut jouer 90 minutes de plus sans marquer aujourd’hui », a-t-il lâché, amer.

Un manque criant de lucidité et de mouvement

Pour l’entraîneur espagnol, Paris a tout simplement péché dans le jeu. « On a manqué de lucidité, de mouvement, d’appels dans la profondeur… Quand on ne gagne pas les un contre un et qu’on ne crée pas de situations, c’est difficile de gagner à l’extérieur », a-t-il poursuivi.

Quant à la frustration, Luis Enrique l’assume pleinement : « Oui, bien sûr. C’est pour ça que je suis entraîneur. Quand tu n’obtiens pas ce que tu veux, c’est difficile à encaisser. » À six jours d’un choc crucial contre le Bayern Munich, le message est clair : Paris devra se réveiller, et vite.