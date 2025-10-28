PSG : Deux bonnes nouvelles tombent pour Luis Enrique !

Le tacticien du PSG, Luis Enrique obtient deux renforts avant la rencontre face au FC Lorient en Ligue 1. Les Parisiens visent une nouvelle victoire en Bretagne.

Le PSG se déplace à Lorient mercredi soir pour la 10ᵉ journée de Ligue 1. En tête du championnat, les Parisiens visent un nouveau succès pour creuser l’écart sur leurs poursuivants, le RC Lens et l’OM. Bonne nouvelle pour Luis Enrique : deux cadres s’apprêtent à réintégrer le groupe.

Joao Neves, éloigné des terrains depuis le match contre le FC Barcelone, va mieux. Il a repris l’entraînement collectif. Le staff médical reste toutefois prudent. Ses douleurs musculaires passent, mais aucune précipitation : le milieu portugais ne sera pas ménagé à la légère.

Autre renfort attendu, Fabian Ruiz. Absent depuis la rencontre face à Marseille, l’Espagnol va bien et a repris l’entraînement. Il devrait prendre part aux séances de lundi et mardi avant une décision finale du staff mardi soir. Sauf contretemps, il sera du déplacement en Bretagne.

En revanche, Achraf Hakimi manquera le rendez-vous. L’international marocain, trop sollicité ces derniers mois, restera au repos jusqu’à jeudi. Aucune alerte grave, juste de la prévention. Le latéral parisien devrait retrouver le groupe samedi, pour la réception de l’OGC Nice.