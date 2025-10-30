Stade Rennais : Habib Beye fait de grosses révélations !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye a mis deux cadres à l’écart avant le choc face au Toulouse FC. Les raisons sont connues.

Stade Rennais : Des cadres écartés, la raison !

Le tacticien rennais, Habib Beye a surpris tout le monde. Pour le déplacement du Stade Rennais à Toulouse, mercredi, il a choisi d’écarter deux cadres : Seko Fofana et Ludovic Blas. Une décision forte, assumée, et révélatrice d’un malaise. Avant ce match, le technicien breton, déjà sous pression, savait qu’il jouait gros. Mais plutôt que de se protéger, il a opéré de changement. Fofana et Blas, deux cadres de l’équipe, ont disparu de la feuille de match à cause de leur attitude. Les Rennais, qui menaient 2-0, ont finalement concédé le nul (2-2).

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye, le SRFC a enfin tranché après Toulouse

Après la rencontre, Beye a clarifié sa position. « C’est un choix qui est lié à la dynamique du groupe et surtout à ce qu’on vit tous les jours à l’entraînement. J’estime que l’entraînement est quelque chose de très important, et même le plus important pour préparer un match de très haut niveau en Ligue 1. Quand on n’est pas à 100% à l’entraînement et pas dans l’état d’esprit qu’il faut pour le groupe, il y a des choix réalisés car d’autres joueurs sont meilleurs pour être dans le groupe », a expliqué Habib Beye.

À voir

OL : Paris FC renverse Lyon, Greif passe aux aveux

Lire aussi : Au Stade Rennais : Habib Beye règle ses comptes, Seko Fofana hors du groupe

L’ancien du Red Star veut une équipe compétitive. Pour lui, l’entraînement est très important, pas un moment d’amusement. Fofana et Blas savent désormais ce qu’il leur reste à faire. Habib Beye, conforté par Arnaud Pouille après le match, décidera bientôt s’ils réintègrent le groupe pour la réception de Strasbourg dimanche.