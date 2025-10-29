Au Stade Rennais : Habib Beye règle ses comptes, Seko Fofana hors du groupe

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye veut opérer certains changements dans son onze de départ pour le choc face au Toulouse FC en Ligue 1. Seko Fofana, un des joueurs qu’on dit opposé à sa présence au club ne sera pas du voyage.

Stade Rennais : Habib Beye dévoile son groupe pour défier Toulouse

Habib Beye prend une grande décision. Le tacticien du Stade Rennais ne semble vouloir marquer son territoire. La situation actuelle de l’équipe l’oblige à faire certains choix, quitte à en payer le prix plus tard. Pour le déplacement à Toulouse, ce mercredi 29 octobre, l’entraîneur rennais a décidé de se passer de Ludovic Blas et de Seko Fofana. Deux absences importantes dans un contexte où sa position sur le banc du SRFC est fragilisée.

À l’inverse, une première s’annonce pour Lucas Rosier. Le jeune milieu offensif de 18 ans, formé au club, intègre pour la première fois le groupe professionnel. Guadeloupéen, passé pro en novembre 2024, Rosier revient d’une blessure qui l’avait écarté des terrains pendant deux mois. Il avait notamment brillé lors de la victoire du SRFC en Coupe Gambardella au printemps dernier.

Le groupe retenu compte vingt joueurs, dont Glen Kamara, encore sans la moindre minute de jeu cette saison. Trois gardiens feront aussi le déplacement : Brice Samba, accompagné de Mathys Silistrie et Kilian Belazzoug, tous deux remplaçants. Il faut noter que Seko Fofana serait en froid avec Habib Beye. Certains médias ont indiqué qu’il aurait réclamé le départ de l’ancien coach de Red Star.

Le groupe rennais présent en Occitanie 📋#TFCSRFC pic.twitter.com/aujfgsxPOV — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 29, 2025

Le bénéfice d’une victoire sans Seko Fofana

À Rennes, même s’il considérait sa présence dans le groupe comme un bon point pour aller chercher des résultats, la relation de Beye avec Fofana se serait étiolée. Selon des rumeurs de grands médias français, l’Ivoirien ferait partie du groupe de joueurs souhaitant son départ.

Avec les nombreux mauvais résultats enchaînés ces dernières semaines, Habib Beye semble vouloir jouer le tout pour le tout en alignant des joueurs de son choix. C’est un quitte ou double, car en cas d’une énième défaite, sa situation au SRFC pourrait s’aggraver. Et s’il réalise un bon résultat, alors c’est Seko Fofana qui pourrait voir la sienne se dégrader.

Le Stade Rennais est 10e de Ligue 1 avec 11 points à son compteur en 9 matchs disputés. Un succès contre le TFC pourrait l’aider à rebondir et consolider sa position dans cette première partie du tableau.

