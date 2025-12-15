PSG : Une sublime signature bouclée en attaque pour 500.000£

En grande difficulté cette saison, le PSG féminin s’active pour renforcer son effectif lors du mercato hivernal à venir. Angelo Castellazzi et de Sabrina Delannoy ont faire un joli coup en Angleterre.

Merca : Une internationale française plaît au PSG

Arrivée à Everton il y a tout juste un an, Kelly Gago pourrait déjà faire ses valises. Si aucune destination n’a encore été confirmée, les rumeurs autour d’un retour en France prennent de l’ampleur. L’attaquante tricolore serait dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui cherche à renforcer son secteur offensif après le départ de Marie-Antoinette Katoto vers l’Olympique Lyonnais l’été passé.

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique confirme un départ cet hiver

À voir

Mercato OM : Le verdict tombe déjà pour Mason Greenwood ?

Sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2027, l’ancienne attaquante du FC Nantes s’est rapidement imposée depuis sa signature en décembre dernier. Son profil dynamique et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres en font une cible de choix pour le PSG. Alors que la fenêtre hivernale des transferts approche, cette possible opération pourrait bien agiter le marché, puisque le PSG n’est pas seul sur cette piste.

Kelly Gago, convoitée par le PSG et Manchester United

Le PSG s’intéresse de près à Kelly Gago, attaquante française de 27 ans, actuellement sous contrat avec Everton. En effet, selon les informations du tabloïd The Athletic, la native de Créteil souhaite quitter l’Angleterre dès le mercato hivernal, tandis que le club anglais attend une indemnité estimée à 500.000 livres sterling.

« PSG Féminin : Le club s’intéresse à l’attaquante Kelly Gago, qui souhaite quitter Everton pour le mercato hivernal. Everton valorise l’attaquante à environ 500 000 £. Everton s’attend à recevoir une indemnité de transfert conséquente. Les discussions concernant un éventuel transfert au PSG n’en sont qu’à leurs débuts et aucun accord n’a encore été trouvé sur l’indemnité de transfert. Le Paris Saint-Germain cherche à se reconstruire avant la saison prochaine afin de retrouver son rang parmi l’élite européenne », explique le média britannique.

Lisez aussi : Mercato PSG : Un serial buteur arrive à Paris cet hiver !

À voir

Scandale OM-Monaco : Geronimo Rulli choque Marseille

Un renfort qui pourrait se concrétiser dès le mercato hivernal de janvier si les discussions aboutissent. Toujours selon la même source, Kelly Gago figure également dans le viseur de Manchester United, qui suit attentivement son profil. Cette double attention illustre la valeur de l’attaquante, dont l’avenir pourrait se jouer entre la France et l’Angleterre dès cet hiver.

Lire aussi sur le PSG

Mercato : Ibrahima Konaté au PSG, le scénario inattendu

Mercato PSG : Un sale coup en vue contre le Paris SG

PSG Mercato : Ça s’accélère pour la signature de Konaté !

À voir

Mercato ASSE : Déjà la fin pour Stassin à Saint-Etienne ?