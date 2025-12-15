Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Petar Musa ?

La direction du FC Nantes dégote le phénomène croate, Petar Musa en vue du prochain mercato hivernal. Un autre club de Ligue 1 veut gâcher les plans des Canaris.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Petar Musa

Le FC Nantes est coincé dans la zone rouge en Ligue 1 avant la trêve. Le nouvel entraîneur du FCN, Ahmed Kantari n’a pas pu remporter son premier match sur le banc nantais. Les Jaunes et Verts ont reçu une claque (1-4) face à Angers SCO lors de la 16e journée. La priorité des dirigeants du FC Nantes est de renforcer l’effectif dès le mercato hivernal.

Direction les États-Unis où une pépite brille. Selon les indiscrétions, les dirigeants nantais se penchent sur Petar Musa. Âgé de 27 ans, l’attaquant croate évolue au FC Dallas. International à huit reprises, pour un but, il est lié à son club jusqu’en décembre 2027, avec une année en option.

Sur les pelouses de MLS, Musa s’est imposé. L’ancien avant-centre de Benfica affiche 19 buts et 7 passes décisives en 33 matches cette saison. Sa valeur est estimée à 10 millions d’euros. Le FC Nantes avance ses pions, mais n’est pas seul. Le Paris FC surveille également le dossier et pourrait s’inviter dans la course.

