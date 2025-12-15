OM-Monaco : Greenwood obtient un prix qui fait parler !

Mason Greenwood a encore brillé ce dimanche lors de la victoire de l’OM contre Monaco (1-0). Il a même décroché une distinction inédite.

OM–Monaco : La distinction inédite de Greenwood

Mason Greenwood continue d’être l’homme en forme de l’Olympique de Marseille. Déjà décisif face à l’USG (3-2) en Ligue des champions, l’attaquant anglais a récidivé ce dimanche soir. Il a inscrit l’unique but du choc OM-Monaco (1-0). L’ancien Mancunien fait la différence à la 82e minute de jeu.

Mason Greenwood n’a lui-même pas caché sa joie après ce succès à domicile. « C’est superbe de prendre iles trois points ce soir. Toute l’équipe travaille bien, on est tous ensemble », a-t-il déclaré. L’ailier de 24 ans se réjouit d’un travail collectif de son équipe. Au terme du match, il a même été honoré du titre d’Homme du match.

Cette désignation n’est pas surprise au regard de sa prestation. Mais ce trophée est très particulier. Cette 16e journée de Ligue 1 était dédiée à la protection de l’enfance. Cette opération est menée par la Ligue de football professionnel (LFP) en partenariat avec la CNAPE. Ces prix individuels ont donc été relookés pour l’occasion.

Le partenaire Essilor s’est associé à la création de ces prix

Le partenaire Essilor s’est associé à la création de cette récompense spéciale, indique Sportune. Le trophée remis à Mason Greenwood, ainsi qu’aux autres « Hommes du match » du week-end, est une coupe bleue sur laquelle figurent les références de la saison. Notamment le sponsor Essilor et une mention aux Défenseurs de l’enfant. Cette récompense lie la performance sportive de l’Anglais à une cause noble.

