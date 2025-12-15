Mercato FC Nantes : Roulement de tambour, un international français arrive !

Le FC Nantes est sur le point de boucler un joli deal en Grèce pour ce mercato hivernal. Un international français donne son feu vert pour poser ses valises à Nantes.

Mercato FC Nantes : Un milieu français attendu à Nantes cet hiver

Le FC Nantes a besoin de renforts pour sortir de la crise. À cause des nombreux départs actés l’été dernier et les blessures qui s’enchaînent, les Canaris n’arrivent pas à montrer leurs muscles depuis le début de la saison. Les dirigeants du club attendent le mercato hivernal pour amener certaines pépites à la Beaujoire.

Selon Ouest-France, les dirigeants nantais s’intéressent de près à Rémy Cabella, qui évolue désormais à l’Olympiakos, en Grèce. C’est un profil connu, un joueur qui maîtrise la Ligue 1. C’est précisément ce que recherche la direction du FCN pour épauler le nouveau tacticien, Ahmed Kantari et tenter d’éviter la relégation. Premier non-relégable à quatre points, le FC Nantes doit mettre fin à la crise pour ne pas descendre en Ligue 2.

Les discussions ont commencé. Le FC Nantes négocie avec Cabella. Passé par Lille durant trois saisons, fort de 330 matches de Ligue 1 et de quatre sélections en équipe de France, le joueur coche les cases recherchées : expérience, connaissance du championnat, leadership.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Olympiakos, Cabella pourrait partir en prêt de six mois. Le joueur aurait déjà donné son accord aux Canaris. En Grèce, le temps de jeu de Rémy Cabella est limité : sept matches disputés, aucune apparition en Ligue des champions, faute d’inscription sur la liste UEFA.

