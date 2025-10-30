Stade Rennais : Habib Beye, le SRFC a enfin tranché après Toulouse

Durée de lecture : 2 minutes
Habib Beye, coach du Stade Rennais
© Photo : Habib Beye, entraineur du Stade Rennais
Afficher l’index Masquer l’index

Habib Beye peut souffler… un peu. Malgré un nul rageant à Toulouse (2-2) après avoir mené 2-0, le Stade Rennais a choisi de maintenir sa confiance à son entraîneur. La direction du club breton mise sur la stabilité plutôt que la panique, avant la réception décisive de Strasbourg.

Stade Rennais : Habib Beye sauvé… mais toujours sous pression

Toujours en danger, mais pas encore parti. Le sort de Habib Beye était suspendu à un fil mercredi soir après le scénario cruel vécu au Stadium. Le président du club, Arnaud Pouille, a tranché dans le vestiaire : le coach reste en poste. Une décision prise « pour avancer », selon ses mots.

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais fixe un ultimatum à Habib Beye !

À voirOM – Angers SCO : Le gâchis de trop pour Marseille !

« Est-ce qu’on a décidé de le maintenir ? Oui, on vient de le dire au groupe. Il nous faut des résultats et avancer », a déclaré Pouille au micro de Ligue 1+. « On a confiance en ce groupe. Ce qui se passe, c’est que le club est dans une dynamique qui n’est pas bonne, dans une situation comptable fragile. Mais le staff a montré qu’il avait encore l’énergie nécessaire. »

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye balance tout sur sa situation

Rennes reste sur six matchs sans victoire et pointe désormais à la 10ᵉ place du classement, à sept points du top 4. Le danger gronde, mais la direction veut croire à un sursaut.

Beye assume ses choix forts

Habib Beye, lucide et combatif, n’a pas fui ses responsabilités après cette nouvelle désillusion. « C’est assez fou, on se fait encore reprendre. C’est dur pour les garçons. Il faut continuer à travailler. Ne jamais lâcher », a-t-il confié à Ligue 1+. Le technicien a aussi défendu ses décisions fortes : Ludovic Blas et Seko Fofana ont été écartés du groupe pour ce déplacement à Toulouse.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye frappe fort, 2 cadres punis

À voirASSE : Le déclic que personne n’a vu venir à Saint-Étienne

« C’est un choix lié à la dynamique du groupe et à ce qu’on vit à l’entraînement. Lorsqu’on n’est pas à 100 %, des choix sont faits », a expliqué Beye, déjà tourné vers le prochain rendez-vous. Dimanche, face à Strasbourg, le Stade Rennais jouera bien plus qu’un simple match. Pour Beye, ce sera sans doute un test grandeur nature pour prouver qu’il est toujours l’homme de la situation.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News