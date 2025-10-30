Stade Rennais : Habib Beye, le SRFC a enfin tranché après Toulouse

Habib Beye peut souffler… un peu. Malgré un nul rageant à Toulouse (2-2) après avoir mené 2-0, le Stade Rennais a choisi de maintenir sa confiance à son entraîneur. La direction du club breton mise sur la stabilité plutôt que la panique, avant la réception décisive de Strasbourg.

Stade Rennais : Habib Beye sauvé… mais toujours sous pression

Toujours en danger, mais pas encore parti. Le sort de Habib Beye était suspendu à un fil mercredi soir après le scénario cruel vécu au Stadium. Le président du club, Arnaud Pouille, a tranché dans le vestiaire : le coach reste en poste. Une décision prise « pour avancer », selon ses mots.

« Est-ce qu’on a décidé de le maintenir ? Oui, on vient de le dire au groupe. Il nous faut des résultats et avancer », a déclaré Pouille au micro de Ligue 1+. « On a confiance en ce groupe. Ce qui se passe, c’est que le club est dans une dynamique qui n’est pas bonne, dans une situation comptable fragile. Mais le staff a montré qu’il avait encore l’énergie nécessaire. »

Rennes reste sur six matchs sans victoire et pointe désormais à la 10ᵉ place du classement, à sept points du top 4. Le danger gronde, mais la direction veut croire à un sursaut.

Beye assume ses choix forts

Habib Beye, lucide et combatif, n’a pas fui ses responsabilités après cette nouvelle désillusion. « C’est assez fou, on se fait encore reprendre. C’est dur pour les garçons. Il faut continuer à travailler. Ne jamais lâcher », a-t-il confié à Ligue 1+. Le technicien a aussi défendu ses décisions fortes : Ludovic Blas et Seko Fofana ont été écartés du groupe pour ce déplacement à Toulouse.

🎙️ "𝑱𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒒𝒖'𝒊𝒍 𝒂 𝒗𝒖 𝒍𝒆 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒅𝒆 𝒍'𝒆́𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆 𝒄𝒆 𝒔𝒐𝒊𝒓"



Habib Beye réagit à son maintien au poste d'entraîneur du @staderennais ! pic.twitter.com/cexINzmheA — L1+ (@ligue1plus) October 29, 2025

« C’est un choix lié à la dynamique du groupe et à ce qu’on vit à l’entraînement. Lorsqu’on n’est pas à 100 %, des choix sont faits », a expliqué Beye, déjà tourné vers le prochain rendez-vous. Dimanche, face à Strasbourg, le Stade Rennais jouera bien plus qu’un simple match. Pour Beye, ce sera sans doute un test grandeur nature pour prouver qu’il est toujours l’homme de la situation.