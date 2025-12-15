Scandale OM-Monaco : Geronimo Rulli choque Marseille

L’OM a battu ce dimanche l’AS Monaco (1-0) au Vélodrome. Mais cette victoire est entachée par un scandale arbitral. La sortie de Geronimo Rulli ne devrait pas stopper les débats.

La sortie intrigante de Geronimo Rulli après le choc OM-Monaco

La victoire de l’OM sur l’AS Monaco ce dimanche soir (1-0) a laissé place à une vive polémique. Les hommes de Roberto De Zerbi ont certes empoché les trois points. Mais ce sont les décisions arbitrales qui alimentent la frustration des Monégasques. L’issue du match a été grandement influencée par l’annulation de deux buts pour l’ASM.

Le fait le plus marquant concerne l’annulation du but inscrit par Lamine Camara à la 51e minute. Alors que le club princier célébrait, la VAR est intervenue pour signaler une position de hors-jeu de Folarin Balogun sur l’action. Même si l’attaquant américain n’a pas touché le ballon. Face à cette décision, les Monégasques crient au scandale et remettent en cause l’interprétation de la VAR.

C’est dans ce contexte tendu que le gardien marseillais Geronimo Rulli a fait un aveu intriguant. Au micro de Ligue1+, il a reconnu que son équipe avait bénéficié du facteur chance. « On a eu un peu de chance aujourd’hui avec ces deux buts annulés », a-t-il confessé.

L’Olympique de Marseille se concentre sur la Coupe de France

Le portier argentin reconnait implicitement que l’OM n’a pas dominé son adversaire ce dimanche soir au Vélodrome. Malgré tout, les Olympiens bouclent cette première partie du championnat sur une victoire. Ils se projettent à présent sur leur dernier rendez-vous de l’année : contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France.

Geronimo Rulli et ses coéquipiers partent largement favoris pour ce match. Un succès leur permettrait d’engranger de la confiance avant le début de l’année 2026, qui verra l’OM jouer le Trophée des Champions face au PSG au Koweït.

