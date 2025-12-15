Mercato ASSE : Déjà la fin pour Stassin à Saint-Etienne ?

Ça sent la fin pour Lucas Stassin à l’ASSE ! Il a encore démarré le match contre le SC Bastia sur le banc de touche. Eirik Horneland se passe effectivement de l’attaquant, comme il avait annoncé.

Mercato : Le coach de l’ASSE prêt à laisser partir Lucas Stassin

En novembre dernier, l’entraineur de l’ASSE a fait une annonce forte sur l’avenir de Lucas Stassin dans le Forez. Alors que l’attaquant belge a tenté de quitter le club relégué en Ligue 2, pendant le mercato d’été, Eirik Horneland est désormais favorable à son départ.

« Si Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili devaient partir, on pourrait composer avec ces départs. On a beaucoup d’options offensives, c’est une très bonne chose pour nous », avait déclaré le coach de l’AS Saint-Etienne, après la victoire de son équipe contre le leader, l’ES Troyes AC (2-3).

Aligné sur le front de l’attaque, le trio Irvin Cardona – Joshua Duffus – Augustine Boakye avait été décisif dans l’Aube. Les deux premiers avaient également été buteurs lors de la large victoire contre Pau FC (6-0). À la grande satisfaction de leur entraîneur. « C’est sûr qu’on reverra ce trio, qui a bien fonctionné », s’était-il indiqué dans la foulée du succès à Troyes.

Un nouveau signal fort de Horneland à Stassin !

Samedi dernier, lors de la dernière journée de la première partie de la saison, Lucas Stassin était encore sur le banc au coup d’envoi du match contre Bastia. Son concurrent direct, Joshua Duffus est pourtant blessé et indisponible jusqu’en janvier. En effet, Eirik Horneland a préféré Irvin Cardona en pointe de l’attaque. L’avant-centre belge était finalement entré, à l’heure de jeu, à la place d’Igor Miladinovic, mais sans être décisif ! Ce choix fort confirme évidemment que Lucas Stassin n’est plus indispensable pour le coach norvégien.

À voir

Mercato OM : Le verdict tombe déjà pour Mason Greenwood ?

Lisez aussi : ASSE : Un premier avertissement à Horneland après Bastia

D’ailleurs, sa dernière titularisation remonte au 25 octobre lors de la lourde défaite de l’ASSE à Annecy. Il faut également noter que le buteur de la saison dernière a manqué 4 matchs ces dernières semaines, face à l’AS Nancy et l’USL Dunkerque en championnat et en coupe de France. Depuis le 18 octobre 2025, son compteur est bloqué à 4 buts et 3 passes décisives en 14 matchs disputés en Ligue 2.

Le départ du Belge en janvier se dessine !

Si rien n’est encore arrêté par la Direction stéphanoise, plusieurs indices laissent penser que Lucas Stassin pourrait faire l’objet d’un transfert cet hiver. A condition qu’une offre intéressante tombe sur le bureau de Kilmer Sports Ventures. Ce que son entourage, notamment son père, désire.

Pour rappel, l’international Espoirs Belge a été recruté à 10 M€, fin août 2024. Il est évalué désormais à 15 M€ et sous contrat jusqu’en juin 2028.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Ben Old pointe un gros problème chez les Verts

À voir

Scandale OM-Monaco : Geronimo Rulli choque Marseille

Mercato ASSE : Un gros départ déjà acté à Saint-Étienne !

Mercato ASSE: Ivan Gazidis annonce le verdict pour Horneland