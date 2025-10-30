OM : Annonce officielle pour Bilal Nadir après son malaise !

Victime d’un malaise lors du choc OM-Angers (2-2), Bilal Nadir est hors de danger. La direction phocéenne a rassuré sur son état de santé.

L’OM fait le point, Bilal Nadir va mieux !

Un vent de soulagement souffle à l’Olympique de Marseille. Ce mercredi soir, lors du match nul contre Angers, le jeune Bilal Nadir a été victime d’un malaise sur le terrain. Le jeune milieu de terrain a été évacué sur civière. Cela a provoqué une vive inquiétude chez les joueurs et supporters de l’OM.

Surtout de nombreux cas de malaise ont tristement marqué l’histoire de ce sport. Mais la direction de l’OM a publié un communiqué sur l’état de santé Bilal Nadir. Elle rassure que le joueur de 21 ans « n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident ».

Dès les symptômes, il a été pris en charge l’équipe médicale. L’intervention a révélé que toutes ses constantes vitales étaient « normales ». L’OM n’a pris aucun risque, le milieu de terrain a été transféré à l’hôpital afin d’y subir un bilan médical complet.

Un incident pris au sérieux à l’Olympique de Marseille

Les examens médicaux sont rassurants. L’état de santé de Bilal Nadir est « bon ». Il demeure sous observation pour la poursuite des examens. L’Olympique de Marseille a chaleureusement remercié les équipes médicales pour « leur réactivité exemplaire », ainsi que les supporters pour leurs témoignages de soutien.

Communiqué médical de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 30, 2025

« De nouvelles informations seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation », a conclu le club phocéen. Rappelons que des malaises subis en plein match ont parfois conduit à des issues fatales. On pense notamment aux cas Marc-Vivien Foé et Antonio Puerta, décédés en plein match. Mais le pire a visiblement été évité pour Bilal Nadir.