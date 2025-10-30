Mercato : l’AS Monaco subit un sale coup du Stade de Reims !

Le jeune crack Abdoul Koné était sur la short-list des dirigeants de l’AS Monaco en vue du prochain mercato hivernal. Mais le Stade de Reims gâche les plans des Monégasques.

Mercato : le Stade de Reims blinde son joyau, l’AS Monaco recalé !

Le Stade de Reims boucle un gros deal. Le club vient d’annoncer la prolongation d’Abdoul Koné, son jeune défenseur central de 20 ans. Une décision qui ravit les Rémois et agace profondément l’AS Monaco. Reims, 4e de Ligue 2 après 12 journées, se mobilise pour retrouver la Ligue 1 à la fin de la saison.

Pour y parvenir, le club sécurise ses talents. Koné a donc paraphé un nouveau contrat jusqu’en juin 2029. « Le Stade de Reims est heureux d’annoncer la prolongation d’Abdoul Koné ! Notre défenseur est lié au Club jusqu’en 2029. Félicitations Abdoul », a indiqué le club dans un communiqué.

Abdoul Koné est fier de poursuivre l’aventure avec le club champenois. « Je sais ce que je dois au Club. Ils m’ont pris comme je suis et ils ont su me faire progresser. Je suis très content de prolonger ici, j’ai envie de faire de belles choses avec le Club », a-t-il réagi. L’AS Monaco, qui suivait de près la progression du joueur, voit ainsi sa piste s’envoler. Arrivé à Reims en 2023, Koné s’est rapidement imposé : travailleur, discipliné et déjà leader, il est devenu l’un des piliers d’avenir du projet rémois.