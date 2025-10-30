OGC Nice : Jonathan Clauss pris au piège, un ultimatum fixé

L’absence de Jonathan Clauss fait l’objet de vives tensions à l’OGC Nice. Franck Haise a mis un nouveau coup de pression sur son défenseur français avec un ultimatum clair.

OGC Nice : Franck Haise l’assure, Jonathan Clauss sommé de revenir vendredi

Le malaise persiste autour de Jonathan Clauss à l’OGC Nice. Le latéral droit français a manqué le match face au LOSC (2-0) pour cause de blessure au genou. Mais son entraîneur Franck Haise avait déjà remis en cause cette version.

Le patron du banc niçois expliquait que les raisons de l’absence de Jonathan Clauss ne sont pas forcément médicales. A l’issue du match contre Lille OSC, Franck Haise a mis un nouveau coup de pression sur son latéral droit.

Le technicien niçois révèle que l’examen passé par Clauss était « très normal »,. Aucun traumatisme à son genou n’a été détecté. « Je ne dis qu’il peut ne pas avoir mal au genou mais l’examen est normal » a-t-il précisé.

Une rencontre prévue avec sa direction

Du coup, Franck Haise est formel. Il s’attend à récupérer son défenseur le plus rapidement possible. « En tant qu’entraîneur, je l’attends à l’entraînement demain », a-t-il lancé. Difficile de ne pas voir un certain ultimatum lancé à l’ancien joueur de l’OM.

La réaction de Jonathan Clauss est attendue. Le joueur de 33 ans est soupçonné de simuler sa blessure dans un seul objectif : éviter une prolongation automatique de son contrat qui expire en juin prochain. Une rencontre est même prévue entre le joueur et sa direction concernant ce sujet.

« Ce n’est pas moi qui vais régler les problèmes de contrat. Il va discuter avec la direction », a ajouté Franck Haise. Ce dossier est donc loin d’être clos.