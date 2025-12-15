Mercato OM : La venue d’Antoine Griezmann prend l’eau

Le rêve de voir Antoine Griezmann signer à l’OM s’effondre. L’attaquant français de l’Atlético Madrid ne figure plus parmi les cibles phocéennes.

Mercato : Antoine Griezmann, l'OM ne figure plus parmi ses prétendants

Trois semaines avant l’ouverture du mercato hivernal, le président Pablo Longoria a fait une grande annonce. Il compte procéder à quelques ajustements à l’OM. De nouvelles recrues sont attendues à Marseille. L’arrivée d’un grand nom pourrait aussi dynamiser la seconde partie de saison.

C’est dans ce contexte que la piste menant à Antoine Griezmann est régulièrement associée au mercato OM. Surtout que l’attaquant français a perdu son statut d’intouchable à l’Atlético Madrid. Il doit dorénavant se contenter d’un rôle de remplaçant pour 7 buts marqués cette saison.

Ce manque de temps de jeu alimente diverses spéculations sur son possible départ des Colchoneros. L’OM est même présenté comme une destination favorite pour l’accueillir. L’ancien maestro des Bleus n’ayant jamais caché son affection pour le club phocéen. Mais sa possible venue à Marseille vole déjà en éclat.

Une préférence pour les Etats-Unis

Le site Fichajes a relevé les trois prétendants du Mâconnais. L’OM n’en fait pas partie. Les clubs intéressés par le profil expérimenté d’Antoine Griezmann sont principalement hors des frontières européennes. Il s’agit du FC Charlotte des États-Unis, Al-Ahli d’Arabie Saoudite et Al-Wahda des Émirats Arabes Unis.

Cette liste confirme la préférence bien connue d’Antoine Griezmann pour la MLS. Ce championnat américain reste une destination de choix pour l’ancien Barcelonais. Même si ce dernier ne montre jusqu’ici aucun empressement à quitter Madrid où son contrat expire en juin 2027.

