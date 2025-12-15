Mercato PSG : Enrique passe une commande expresse à Campos

À quelque deux semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a clairement exprimé un souhait de renforcement à Luis Campos, chargé du recrutement du club de la capitale.

Mercato PSG : Luis Enrique exige du renfort au milieu

Pour le dernier match de l’année civile 2025 en championnat, le Paris Saint-Germain s’est difficilement imposé face à la lanterne rouge, le FC Metz (2-3), à l’occasion de la 16e journée. Cette victoire a permis à Luis Enrique de passer un message clair à ses dirigeants, notamment au conseiller sportif Luis Campos, à deux semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Malgré la réussite du trio Fabian Ruiz – Vitinha – Joao Neves et le retour en forme de Warren Zaïre-Emery, l’entraîneur du PSG souhaite obtenir le renfort d’un nouveau milieu de terrain.

Lisez aussi : PSG : Une sublime signature bouclée en attaque pour 500.000£

À voir

OM-Monaco : Greenwood obtient un prix qui fait parler !

« On a perdu le contrôle du match en 2e période. Quand tu mets 4 ou 5 attaquants ensemble et que tu dois faire les changements par obligation, tu manques de milieu dans le jeu. Et ça devient difficile », a déclaré Luis Enrique après le match au stade Saint-Symphorien.

Depuis plusieurs semaines, le PSG est régulièrement associé au jeune prodige Ayyoub Bouaddi du LOSC. Malgré une récente prolongation jusqu’en juin 2029, l’international espoir français ne ferme pas forcément la porte à un départ.

« J’ai prolongé jusqu’en 2029 et l’année prochaine, c’est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j’en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer », a confié le milieu de terrain de 18 ans.

À voir

Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Petar Musa ?

Lisez aussi : Mercato PSG : Un serial buteur arrive à Paris cet hiver !

Selon des sources proches de la direction lilloise, Olivier Létang pourrait accepter de négocier un transfert de Bouaddi en cas d’offre à 50 millions d’euros. Reste à voir ce que va décider le Paris SG dans ce dossier. Affaire à suivre…

Lire aussi sur le PSG

Mercato PSG : Un sale coup en vue contre le Paris SG

PSG Mercato : Ça s’accélère pour la signature de Konaté !

À voir

Mercato FC Nantes : Roulement de tambour, un international français arrive !

PSG : Le groupe d’Enrique pour la Coupe intercontinentale !