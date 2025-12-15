OL : Niakhaté et Mata manquent déjà à Fonseca et à Lyon

L’entraineur de l’OL va devoir trouver des solutions en défense centrale, en l’absence de Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Paulo Fonseca ne cache d’ailleurs pas son regret de les voir partir à la CAN.

OL : Niakhaté et Mata sont partis à la CAN

Deux défenseurs centraux de l’OL, Moussa Niakhaté et Clinton Mata, seront absents pour un mois au moins. Dès le coup de sifflet final du match contre le Havre AC, ils se sont envolés vers le Maroc où ils participeront à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025).

Les internationaux Sénégalais et Angolais manqueront concrètement le match contre le FC Saint-Cyr Collonges en 32e de finale de la coupe de France, ainsi que le déplacement de l’Olympique Lyonnais à Monaco et la réception du Stade Brestois. Evidemment, si les deux sélections vont jusqu’en finale de la compétition, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Fonseca espère le retour rapide du Sénégalais et de l’Angolais

Paulo Fonseca s’est exprimé sur l’absence de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, deux piliers de la défense de l’OL. Il ne cache pas son souhait de les retrouver le plus rapidement possible. « Je leur ai dit que leur départ me provoquait un mélange de sentiments. J’ai envie qu’ils fassent une bonne CAN, mais j’attends aussi leur retour rapide », a-t-il déclaré, avec un peu humour, après la victoire face au HAC (1-0).

Mercato OL : Disasi visé, des options en interne existent

Pour compenser les absences des deux arrières centraux, la direction du club rhodanien a pensé à Axel Disasi. Cependant, le dossier du défenseur de Chelsea s’annonce compliqué. En attendant l’arrivée d’un éventuel renfort à Lyon, l’entraîneur des Gones ne dispose que Ruben Kluivert comme défenseur central dans son effectif.

À voir

Mercato PSG : Enrique passe une commande expresse à Campos

Lisez aussi : OL – Havre : Fonseca dévoile son groupe pour un match piège

Ayant dépanné dans une défense à trois contre le Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa et face au FC Nantes en Ligue 1, Tanner Tessmann est blessé à la cuisse. Il a manqué les matchs contre le FC Lorient et le Havre, mais aussi celui contre Go Ahead Eagles en coupe d’Europe.

Pour la solution en interne, Paulo Fonseca peut s’appuyer sur l’expérience de Nicolas Tagliafico ou encore la polyvalence d’Ainsley Maitland-Niles pour recomposer sa défense axiale, en l’absence de Moussa Niakhaté et Clinton Mata.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Un sérieux concurrent pour Lyon sur Disasi

À voir

Mercato OM : La venue d’Antoine Griezmann prend l’eau

Mercato OL : Endrick à Lyon, les nouvelles sont bonnes

Mercato OL : Un joueur offensif de Lyon déjà sur le départ ?